Türk Hava Kuvvetleri'nin 16'ncı komutanı emekli Orgeneral Halil Sözer son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Türk Hava Kuvvetleri'nin 16'ncı komutanı emekli Orgeneral Halil Sözer son yolculuğuna uğurlandı

Türk Hava Kuvvetleri\'nin 16\'ncı komutanı emekli Orgeneral Halil Sözer son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybeden Türk Hava Kuvvetleri'nin 16'ncı komutanı emekli Orgeneral Halil Sözer için resmi cenaze töreni düzenlendi. Törene birçok askeri yetkili ve Sözer'in ailesi katıldı. Sözer'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

28.08.2024 17:54
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YAŞLILIĞA bağlı olarak dün 101 yaşında yaşamını yitiren Türk Hava Kuvvetleri'nin 16'ncı komutanı emekli Orgeneral Halil Sözer için 1'inci Ordu Komutanlığı'nda resmi cenaze töreni düzenlendi. Büyük Selimiye Camii'nde cenaze namazının kılınmasının ardından Sezer'in naaşı top arabasına alındı. 1'inci Ordu Komutanlığı içerisinde askeri bando eşliğinde resmi geçiş yapılmasının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Hava Kuvvetleri'nin 16'ncı komutanı emekli Orgeneral Halil Sözer, yaşlılığa bağlı olarak dün 101 yaşında yaşamını yitirmişti. Sözer için bugün 1'inci Ordu Komutanlığı'nda resmi cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, eski kuvvet komutanları, emekli generaller, Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarından subay ve astsubaylar ile Sözer'in ailesi ve sevenleri katıldı.

1'İNCİ ORDU KOMUTANLIĞİ'NDA RESMİ TÖREN YAPILDI

Öğle namazını müteakip Büyük Selimiye Camii'nde Sözer için cenaze namazının kılındı. Ardından ise Sözer'in naaşı askeri manga omuzlarında top arabasına alındı. 1'inci Ordu Komutanlığı içerisinde askeri bando ve eşliğinde yapılan saygı yürüyüşünün ardından Sözer'in Türk Bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına alındı. Halil Sözer'in naaşı daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

HALİL SÖZER KİMDİR?

1923'te Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğan Halil Sözer, 1943'te Işıklar Askeri Lisesini, 1945'te de Harp Okulu'nu bitirdi. Birçok ilde çeşitli görevlerde bulunmasının ardından 1983 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. 3 yıl bu görevi sürdüren Sözer 1986 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babası olan Sözer'in TSK Altın Şeref Madalyası ve TSK Üstün Hizmet Madalyası bulunuyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Türk Hava Kuvvetleri'nin 16'ncı komutanı emekli Orgeneral Halil Sözer son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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