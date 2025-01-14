Türk Hava Yolları, 10 yıl aradan sonra Bingazi seferlerine başladı - Son Dakika
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Türk Hava Yolları, 10 yıl aradan sonra Bingazi seferlerine başladı

Türk Hava Yolları, 10 yıl aradan sonra Bingazi seferlerine başladı

Türk Hava Yolları, 10 yıl aradan sonra Bingazi Benina Uluslararası Havalimanı'na uçuşlara yeniden başladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Libya'daki sefer sayılarının arttığını duyurdu ve önümüzdeki dönemde daha fazla noktaya uçuş yapılacağını belirtti.

14.01.2025 18:27  Güncelleme: 18:33
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TÜRK Hava Yolları'nın 10 yıl sonra tekrar seferlere başladığı Bingazi Benina Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen törende konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Haftada 5 sefer gerçekleştirdiğimiz Trablus seferleriyle birlikte Libya'da haftalık seferlerimizi 8'e çıkarmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem frekans sayılarımızı hem de uçtuğumuz nokta sayısını artıracağız" dedi.

Türk Hava Yolları (THY), Libya'nın ikinci en büyük şehri olan Bingazi seferlerine 10 yıl aradan sonra tekrar başladı. Bugün İstanbul Havalimanı'ndan saat 08.10'da kalkan uçak, yaklaşık 2,5 saatlik uçuşun ardından 9.45 sıralarında Bingazi'deki Benina Uluslararası Havalimanı'na indi. Seferlerin salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün icra edileceği öğrenilirken ilk uçuşun ardından Benina Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Dışişleri Bakanlığı Doğu ve Güney Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Bingazi Belediye Başkanı Sagar Bucevari ile iki ülkeden yetkililer katıldı. Törende pasta ve kurdele kesiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

'ÜLKELERİ VE HALKLARI BİRLEŞTİRİYORUZ'

THY'nin 6 kıtada 131 ülke ve 352 destinasyonla dünyada en çok ülkeye ve uluslararası noktaya sefer düzenleyen hava yolu şirketi olduğunu belirten Ekşi, "İnsanlar, ülkeler ve kıtalar arasında köprüler kurma misyonumuz çerçevesinde, yolcularımıza sürekli yeni yerler keşfetme olanakları sunuyoruz. Hiç durmadan dünyanın her yerinde sefer düzenleyebileceğimiz yeni noktalar arıyor, ülkeleri ve halkları birleştiriyoruz" dedi.

'LİBYA'DA HAFTALIK SEFERLERİMİZİ 8'E ÇIKARMIŞ BULUNUYORUZ'

Ekşi, Bingazili yolcuları haftada 3 sefer yapılacak uçuşlarla dünyaya bağladıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Haftada 5 sefer gerçekleştirdiğimiz Trablus seferleriyle birlikte Libya'da haftalık seferlerimizi 8'e çıkarmış bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de hem frekans sayılarımızı hem de uçtuğumuz nokta sayısını artıracağız. Başlattığımız seferlerin Bingazi'ye, bölge halkına, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere katkı sunmasını ve hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Doğu ve Güney Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen ise yeniden başlatılan Bingazi seferlerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Hava Yolları, 10 yıl aradan sonra Bingazi seferlerine başladı - Son Dakika

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