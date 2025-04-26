Türk Hava Yolları'na Uçak İçi İnternet Geliyor - Son Dakika
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Türk Hava Yolları'na Uçak İçi İnternet Geliyor

Türk Hava Yolları\'na Uçak İçi İnternet Geliyor

TÜRKSAT, AJet uçaklarında uçak içi internet hizmeti sunmayı planlıyor. THY'ye de genişletilecek.

26.04.2025 17:17
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TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, uydu üzerinden sağladıkları uçak içi internet hizmetiyle yolcuların gökyüzünde de dünyayla bağlantılarını sürdürebileceğini belirterek, "Bu yıl içerisinde AJet uçaklarında hizmete girmesini planlıyoruz, daha sonra da tüm THY uçaklarına bu hizmeti sağlayacağız." ifadesini kullandı.

TÜRKSAT'tan yapılan açıklamaya göre, Atalay, Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yönetişim Bilişim Sistemleri Enstitüsünün ortaklaşa düzenlediği 9. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Zirvesi'ne katıldı.

Atalay, burada yaptığı konuşmada, teknolojinin son 40 yılda gösterdiği büyük ilerlemeye dikkati çekerek, "40 yıl önce bulunduğumuz yeri tahayyül bile edemezdik, bugünse 40 yıl sonrasını öngörmek imkansız hale geldi. Artık büyük veri var ve onu işleyebilecek işlemci gücüne de sahibiz. Küresel veri büyüklüğü her 1,5 yılda bir insanlık tarihi boyunca üretilen bilgiyi ikiye katlıyor. Bugün dünyada 178 zettabayt veri üretilmiş durumda. Bu veriler hem servet hem de doğru yönetilmediğinde büyük bir derttir." değerlendirmesinde bulundu.

Verinin bugün altın ve petrolden daha değerli olduğunu vurgulayan Atalay, yapay zekanın insan zekasının işlem kapasitesine yaklaşmasının 2050 yılı civarında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Atalay, Türk mühendislerinin dünya çapında yeteneklere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Dünyanın en iyi mühendislerine sahibiz. Tek ihtiyacımız disiplin. Daha fazla çalışarak çok daha başarılı olabilirsiniz, olmalısınız." mesajını verdi.

Uçaklara internet projesi

Kurumun devam eden projelerine ilişkin de bilgi veren Atalay, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türksat 6A uydusunun yakın zamanda hizmete alındığını ve bu projeyle Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen sayılı ülkeler arasına girdiğini hatırlattı.

Atalay, uçak içi internet projelerine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Türk Hava Yolları işbirliğiyle uçaklarda kesintisiz ve yüksek hızlı internet hizmeti sunulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Uydu üzerinden sağladığımız uçak içi internet hizmetiyle yolcular, gökyüzünde de dünyayla bağlantılarını sürdürebilecek. Bu alanda sunduğumuz çözümler hem teknolojik hem de milli bir kazanımdır. Bu yıl içinde AJet uçaklarında hizmete girmesini planlıyoruz. Daha sonra da tüm THY uçaklarına bu hizmeti sağlayacağız."

"e-Devlet Kapısı altyapısını ihraç edeceğiz"

Atalay, TÜRKSAT'ın sadece Türkiye için değil, dost ve kardeş ülkeler için de dijital altyapılar ürettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"e-Devlet Kapısı artık bir ürün haline geldi. Bu altyapıyı her parasını veren ülkeye satmayacağız, sadece dost ve kardeş ülkelere ihraç edeceğiz. Bu vizyonun 2 önemli sonucu olacak, e-Devlet sistemine akıl katmak ve deneyimimizi ihtiyaç duyan ülkelere taşımak. Şu anda KKTC'de uyguluyoruz. Türkiye ve KKTC'de edindiğimiz deneyimi, ihtiyaç duyulan dost ülkelere ihraç edeceğiz. Her isteyen değil, güven esasına dayalı ülkelerle paylaşacağız."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Hava Yolları'na Uçak İçi İnternet Geliyor - Son Dakika

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