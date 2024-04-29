TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını Bursa'da yapacak - Son Dakika
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TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını Bursa'da yapacak

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını Bursa\'da yapacak

TÜRK-İŞ Bursa Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer, sendikanın üst düzey yönetiminin katılacağı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının Bursa'da yapılacağını duyurdu. Kutlamalar, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan başlayacak olan kortej ve toplu yürüyüş ile başlayacak ve ardından konserlerin de yapıldığı boş alanda devam edecektir. TÜRK-İŞ, pankartlarında ekonomik krizin nedenlerine, yoksulluğa, hayat pahalılığına, vergide adaletsizliğe, esnek çalışmaya, kayıt dışı istihdama, taşeronlaşmaya ve sendikasızlaşmaya dur diyeceklerini belirtti.

29.04.2024 13:11
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TÜRK-İŞ Bursa Bölge Temsilcisi Ruhi Biçer, sendikanın üst düzey yönetiminin katılacağı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının Bursa'da yapılacağını söyledi.

Biçer, sendikanın Bursa Bölge Temsilciliği tarafından kentteki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, 1 Mayıs kutlamalarının merkez Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan saat 8.30'da kortej ile başlayacağını, 10.00'da ise toplu yürüyüş ile devam edeceğini belirtti.

Yürüyüş sonrasında bulvarda, zaman zaman konserlerin de yapıldığı boş alanda kutlamanın gerçekleştirileceğini ifade eden Ruhi Biçer, şöyle konuştu:

"Bu yıl 1 Mayıs'ı TÜRK-İŞ Sendikası olarak Türkiye genelinde Bursa merkezli kutlama kararı aldık. Bu çalışmalarımızı mart ayının ortalarında başlattık. Netleştiğinde sizlerle de paylaştık.

1 Mayıs'taki pankartlarımız, 'Ekonomik krizin nedeni biz değiliz. Yoksulluğa, hayat pahalılığına, vergide adaletsizliğe, esnek çalışmaya, kayıt dışı istihdama, taşeronlaşmaya, sendikasızlaşmaya dur diyoruz. İnsan onuruna yakışır yaşama ve çalışma şartları istiyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın TÜRK-İŞ' şeklinde olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını Bursa'da yapacak - Son Dakika

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