TÜRK-İŞ: Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi - Son Dakika
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TÜRK-İŞ: Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi

Nisan ayında dört kişilik ailenin gıda harcaması 24 bin TL, yoksulluk sınırı 78 bin TL oldu.

30.04.2025 12:31
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(ANKARA)Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), nisan ayı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu"nu yayımladı. Rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 24 bin 35 TL, yoksulluk sınırı ise 78 bin 292 TL'ye yükseldi. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 31 bin 142 TL olarak hesaplandı.

TÜRK-İŞ, nisan ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu'nu açıkladı. Raporda, çalışanların temel harcamaları içinde en büyük payı oluşturan gıda fiyatlarındaki artışların, geçim şartlarını her geçen gün daha da zorlaştırdığına dikkat çekildi. Nisan ayında dört kişilik bir ailenin gıda harcamaları bir önceki aya göre 420 TL arttı. Yılın ilk dört ayında mutfak harcamasına toplam bin 904 TL ek yük eklendi.

TÜRK-İŞ verilerine göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin, sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 24 bin 035 TL olurken, gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 78 bin 292 TL oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 31 bin 142 TL olarak belirlendi.

Yıllık mutfak enflasyonu yüzde 51,58 oldu

TÜRK-İŞ ayrıca, Nisan 2025 itibarıyla "mutfak enflasyonu" verilerini de paylaştı. Verilere göre, mutfak enflasyonunun aylık artış oranı yüzde 1,78, son 12 aylık artış oranı yüzde 35,60, yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 51,58 olarak gerçekleşti.

Açıklamada, açlık ve yoksulluk sınırlarının bir ücret seviyesi değil, temel ve zorunlu ihtiyaçların karşılanabilmesi için haneye girmesi gereken toplam gelir tutarı olduğuna dikkat çekildi. Türkiye'de genellikle hanelerde tek bir kişinin çalıştığı ve başka bir gelir kaynağının bulunmadığı göz önüne alındığında, asgari ücretin bir ailenin geçimini sağlamaya yetmediği vurgulandı.

TÜRK-İŞ, geçim şartlarının iyileştirilmesi için ücretlerin yalnızca enflasyon oranında değil, gelir politikaları çerçevesinde kapsamlı şekilde artırılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Yoksulluk, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ: Açlık ve Yoksulluk Sınırı Yükseldi - Son Dakika

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