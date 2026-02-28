Türk İş Dünyası Kazablanka'da İftar Programında Buluştu

Türk iş dünyası, Fas'ın Kazablanka kentinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Fas-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bağ'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Fas-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esma Parmak Kahraman ve yönetim kurulu üyeleri, Türk diplomatlar ile Türk ve Faslı iş insanları katıldı.

Büyükelçi Kılıç, programda, Fas-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının Türkiye ile Fas arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirterek, odaya destek çağrısında bulundu.

Yurt dışındaki Türk toplumunun dayanışmasının önemine işaret eden Kılıç, "Yurt dışındaki Türk toplumu olarak birbirimize dayanışmamız ve bağlılığımızın güçlü olması çok önemli. Birbirimize destek olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kılıç, yeni kurulan Fas-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının Türkiye ile Fas arasındaki köklü dostluk ve iş ilişkilerinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Programda konuşan Fas-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Esma Parmak Kahraman ise odanın, Türkiye ile Fas arasındaki artan ticari ilişkilerin kurumsal bir çatı altında desteklenmesi amacıyla kurulduğunu kaydetti.