Türk İş İnsanları Libya'da Yatırım Fırsatlarını Görüştü - Son Dakika
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Türk İş İnsanları Libya'da Yatırım Fırsatlarını Görüştü

Türk İş İnsanları Libya\'da Yatırım Fırsatlarını Görüştü

USİAD heyeti, Libya Ekonomi Bakanı ile bir araya gelerek iş fırsatlarını değerlendirdi.

30.01.2025 20:46
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Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) başkanlığındaki Türk iş insanları heyetini kabul etti.

Başkent Trablus'ta düzenlenen Libya Gıda Fuarı çerçevesinde Libya'yı ziyaret eden USİAD başkanlığındaki Türk iş insanları, Libya'nın çeşitli kurumlarıyla görüşmelerde bulundu.

USİAD Genel Başkanı Nevaf Kılıç, AA muhabirine, düzenledikleri iş gezisi ve Libya makamlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmeleri anlattı.

Libya Ekonomi Bakanı Huveyc ile bir araya geldiklerini aktaran Kılıç, Libya'da büyük iş fırsatlarının olduğunu ve ülkenin Afrika'nın anahtarı hükmünde olduğunu kaydetti.

"Ekonomi Bakanı Huveyc, özellikle Türk iş insanlarının Libya'da yatırım yapmasını beklediğini söyledi. Biz de bu konuda üzerimize düşen her türlü desteği verme sözü verdik." diyen Kılıç, Türk iş insanlarını özellikle Libya'ya davet ettiğini dile getirdi.

Libya Sanayi, Ticaret, ve Tarım Odaları Genel Birliği, Trablus Ticaret Odası, Libya İş İnsanları Konseyi ve Libya İş Kadınları Derneği yetkilileri ile de bir araya geldiklerini belirten Kılıç, USİAD olarak kısa süre içinde bu dört kurumla işbirliği protokolü imzalamayı planladıklarını belirtti.

Kılıç, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç ve Trablus Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Yusuf Yıldız'a Libya makamları ile ilgili koordinasyonu sağladıkları için teşekkür etti.

Libya ziyareti her açıdan verimli geçti

USİAD Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl Başkanı Nizamettin Acar da Libya Ekonomi Bakanı'nın heyetteki tüm iş insanlarına tek tek vakit ayırdığını ve doğrudan iletişim bilgilerini verdiğini söyledi.

Ziyaretleri süresince heyetteki çeşitli sektörlerden Türk iş insanlarının çok sayıda Libyalı şirket ile anlaşma yaptığını kaydeden Acar, Libya ziyaretlerinin her açıdan verimli geçtiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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