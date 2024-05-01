TÜRK-İŞ ve Sendikalar 1 Mayıs'ta Taksim'e Çelenk Koydu - Son Dakika
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TÜRK-İŞ ve Sendikalar 1 Mayıs'ta Taksim'e Çelenk Koydu

TÜRK-İŞ ve Sendikalar 1 Mayıs\'ta Taksim\'e Çelenk Koydu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve bağlı sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı ve Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. TOLEYİS Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı, siyasetçilerden çalışma hayatının önündeki engelleri kaldırmalarını ve vergi sorununun çözülmesini talep etti.

01.05.2024 11:58
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(İSTANBUL)- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve bağlı sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Kazancı Yokuşu'na karanfil ve Taksim'e çelenk koydu. Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) Genel Başkanı Cemail Bakındı, "Siyasetçilerin söylemlerimize kulak vermesini ondan sonra çalışma hayatının önündeki, özellikle örgütlenmenin önündeki toplu sözleşme düzeninin önündeki engelleri kaldırmasını önemle rica ediyoruz. Kaldırır kaldırır, kaldırmayan kendi bilir. 2028'de hesaplaşırız" dedi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve konfederasyona bağlı sendikalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Grup, daha sonra Taksim Meydanı'na gelerek Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu.

Kazancı Yokuşu'nda TÜRK-İŞ adına açıklama yapan TOLEYİS Sendikası Genel Başkanı Cemail Bakındı, işçi sınıfının sorunlarının çözülmemesi halinde 2028'de hesaplaşacaklarını belirterek şunları söyledi:

"İşçi sınıfı 1 Mayıs'ı asla unutmayacaktır. 1 Mayıslar 12 Eylül öncesi kötü sonuçlarla neticelendi. 12 Eylül'den sonra yeniden özgürlükleri kazanmak için işçi sınıfı çok büyük mücadeleler verdi. Sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ı bayram ilan etti. Taksim gibi bir yerde güvenliğin mutlak suretle sağlanması gerekir. Gerekmemesi için de hiçbir sebep yok. Biz artık polisimize saygı duyan, askerimize saygı duyan, milletimize saygı duyan bir birimizi seven bir topluluk haline geldik. Bundan sonra hem siyasetçilerin hem Türkiye'yi yönetenlerin kucaklaşması gerekiyor.

"2028'DE HESAPLAŞIRIZ"

Artık bıçak kemiğe dayandı. Çaresiziz. Yüzde 40'a varan bir vergi üstüne yüzde 15 SSK dediğiniz zaman yüz liranın yarısını bölüşüyoruz arkadaşlar. Hatta fazlasını bölüşüyoruz. Bu itibarla böyle bir uygulamayı dünyanın hiçbir tarafında göremezsiniz. Dünyanın en kapitalist ülkesinde vergiler çok alandan çok, çok kazanandan çok, az kazanandan az alınır. Bu itibarla bugünkü Türkiye'nin içerisinde birçok ekonomik sıkıntımız var. Bu ekonomik sıkıntıları aşmanın yolu seferberlik. Siyaset yapmanın hiçbir manası yok. Herkes aklını ortaya koysun. Siyasetçiler kucaklaşsın. Türkiye'nin sorunlarını çözsün. Biz de öncelikle talebimiz vergi sorununun çözülmesidir. Hem iktidardan hem muhalefetten herkesten bunu istiyoruz. İstanbul'daki yaşam koşullarını biliyorsunuz. Büyük şehirleri siz biliyorsunuz. İnanın ki Türkiye pahalılıkta Avrupa'yı geçti. Avrupa bizden ucuz.  Siyasetçilerin söylemlerimize kulak vermesini ondan sonra çalışma hayatının önündeki özellikle örgütlenmenin önündeki toplu sözleşme düzeninin önündeki engelleri kaldırmasını önemle rica ediyoruz. Kaldırır kaldırır, kaldırmayan kendi bilir. 2028'de hesaplaşırız. Bu kadar açık konuşuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TÜRK-İŞ ve Sendikalar 1 Mayıs'ta Taksim'e Çelenk Koydu - Son Dakika

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