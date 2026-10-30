Türk Japon Vakfı korosu, 103. yıl konserinde Atatürk\'ün sevdiği şarkıları söyledi

Türk Japon Vakfı korosu, 103. yıl konserinde Atatürk'ün sevdiği şarkıları söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk Japon Vakfı, Cumhuriyet'in 103. yılı için kültür merkezinde konser düzenledi. Şef Emine Gürsel'in yönettiği Müzik Korosu ve Çocuk Korosu'nun sahne aldığı konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar da söylendi. Etkinliğe Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami katıldı.
Türk Japon Vakfı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser düzenledi.
Türk Japon Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nejat Bora Sayan, Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'ndeki konser öncesinde Cumhuriyet'in 103. yılında böyle bir etkinlik düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkı sunan herkese teşekkür etti.
Daha sonra Şef Emine Gürsel'in yönettiği Türk Japon Vakfı Müzik Korosu, konser verdi.
Atatürk'ün sevdiği şarkıların da söylendiği konserde, vakfın Çocuk Korosu da sahne aldı.
Konsere, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami ile davetliler katıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?