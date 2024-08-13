Türk Keskin Nişancı Timleri Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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Türk Keskin Nişancı Timleri Avrupa Şampiyonu Oldu

Türk Keskin Nişancı Timleri Avrupa Şampiyonu Oldu

Almanya'da düzenlenen 'Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi birinci, Özel Kuvvetler Komutanlığı timi ikinci oldu.

13.08.2024 12:33
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ALMANYA'da 19 ülkeden 36 timin katılımıyla gerçekleştirilen 'Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması'nda, Türkiye'yi temsil eden Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi 1'inci, Özel Kuvvetler Komutanlığı timi 2'nci oldu.

ABD Kara Kuvvetleri Avrupa ve Afrika Komutanlığı tarafından 4-12 Ağustos tarihleri arasında Almanya'daki Hohenfels Eğitim Merkezi'nde '8'inci Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi Yarışması' düzenlendi. Yarışmada Türkiye'yi Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 1'er tim temsil etti. Türkiye'nin yanı sıra ABD, Fransa, Belçika, Almanya, İtalya, Yunanistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Finlandiya, Macaristan, İrlanda, Litvanya, Lüksemburg ve Slovenya da yarışmada yer aldı. Toplam 19 ülkeden 36 timin mücadele ettiği yarışmada Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı sorumluluğunda yarışan Mehmetçik, elde ettiği başarıyla şampiyon oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı timi 1'inci, Özel Kuvvetler Komutanlığı timi de 2'nci oldu. Finlandiya ve ABD ortak takımı 3'üncü, Yunanistan 4, Belçika 5, İrlanda 6, ABD 7, Hollanda 8, İtalya 9, Çek Cumhuriyeti 10'uncu oldu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Söz konusu 'askerlik' olunca ne kadar başarılı ve disiplinli olduğunu; terörle mücadele operasyonlarında, barışın korunması için gerçekleştirilen uluslararası görevlerde ve NATO misyonlarında gösteren kahraman Mehmetçik, uluslararası yarışmalarda da Türk milletinin göğsünü kabartmaya devam ediyor. Türk askerinin ve Türk milletinin şanını bir kez daha tüm dünyaya gösteren kahraman Mehmetçiklerimizi yürekten kutluyor, asil milletimiz adına her birini gururla selamlıyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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