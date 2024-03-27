Türk Kızılay, Arnavutluk\'taki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı yapıyor

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Türk Kızılay, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan ayı dolayısıyla gıda paketleri dağıttı.

Arnavutluk merkezli İstanbul Derneğine bağlı, Tiran'daki Ravza Kültür Merkezi'nde yapılan yardım dağıtım törenine, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Türk Kızılay Denetim Kurulu Raportörü Hüseyin Can ve İstanbul Derneği Başkanı Ridvan Seferaj katıldı.

Büyükelçi Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların kardeş Türk halkının sevgisinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Yardımlardan dolayı Türk Kızılay'a teşekkür eden Atay, "İki ülke biliyorsunuz çok yakın. İki halk, kardeş halk. Sizlerin bu kutsal ramazan ayını daha rahat geçirebilmenize katkıda bulunmak için Türk halkının size olan sevgisinin bir tezahürü olarak bu hediyelerimizi kabul ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Ailelerinizle birlikte inşallah güzel bir ramazan tamamlarız hep birlikte." diye konuştu.

Türk Kızılay Denetim Kurulu Raportörü Can da "Arnavutluk'ta Arnavutluk Kızılhaçı ile birlikte buradaki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan dolayısıyla gıda kolisi dağıtımımız vardı. Bugün yetim ailelere gıda kolisi yardımı yaptık. Şu anda İşkodra'da ve diğer vilayetlerde 1000'e yakın gıda kolimiz, ekiplerimiz ve Arnavutluk Kızılhaçı'nın verdiği görevliler tarafından dağıtılmaktadır." dedi.