Türk Kızılay Baskil'de köy çocuklarına giysi desteği sundu

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Türk Kızılay Elazığ'ın Baskil ilçesinde köylerdeki çocuklara giysi desteği sundu.

Türk Kızılay Baskil Temsilciğince, Elazığ İl Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma ile Yukarı Kuluşağı (Zeyve) bölgesinde bulunan Büyükpınar İlkokulu ve Şehit Tahsin Gerekli Ortaokulunda okuyan öğrencilere mont ve bot desteği sağlandı.

Düzenlenen programa katılan Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Türk Kızılay'ın ilçede ve ülkede yürüttüğü faaliyetlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Türker, "Türk Kızılay daima yardıma muhtaç kişilerin, kana ihtiyacı olan hastaların, afetzedelerin yanında bulunuyor. Ebetteki Türk Kızılay çocukları da unutmaz. Bugün bu okuldaki tüm çocuklara başarılarından ve çalışkanlıklarından dolayı hediye getirildi. Kızılay siz çocukları çok seviyor, çocuklar da Kızılay'ı çok seviyor. Köy okullarına destek veren Türk Kızılay Elazığ İl Başkanı Rahman Kızılkaya, Türk Kızılay Baskil İlçe Koordinatörü Ramazan Kaplan ve Kızılay gönüllülerine teşekkür ederiz." dedi.