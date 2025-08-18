Türk Kızılay'dan Gazze için acil eylem çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk Kızılay'dan Gazze için acil eylem çağrısı

Türk Kızılay\'dan Gazze için acil eylem çağrısı
18.08.2025 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Gazze'deki insani krize dair BM'ye mektup gönderdi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin Türkiye'deki büyükelçiliklerine gönderdiği açık mektupta, Gazze için acil eylem çağrısında bulundu.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, çatışma ve afet bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine destek olmak, yaralılara yardım ulaştırmak, hayat kurtarmak için çalışan insani yardım çalışanlarının özverili hizmetlerini onurlandırmak üzere 19 Ağustos'un Dünya İnsani Yardım Günü olarak anıldığı hatırlatıldı.

Türk Kızılay'ın da parçası olduğu Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonunun küresel çapta insani yardım çalışanlarına yönelik artan saldırılar nedeniyle bu yılki Dünya İnsani Yardım Günü temasının "İnsanlığı Koru" olarak belirlediği ifade edildi.

Geçen yıl insani yardım çalışanları için kayıtlara geçen en kötü yıl olmasına rağmen 2025'in şimdiden daha kötü bir tablo sunduğu, yılın ilk 6 ayında 168 insani yardım çalışanının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, yardım çalışanlarına yönelik şiddetin artmasında Gazze'de yaşanan insani felaketin önemli bir payı bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, 2025'te 9'u Filistin Kızılayı'ndan olmak üzere Kızılay-Kızılhaç Hareketi altında faaliyet gösteren ulusal derneklerden 17 insani yardım çalışanının saldırıların hedefi olduğu, bölgede çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 346'sı Birleşmiş Milletler, 51'i Filistin Kızılayı çalışanı olmak üzere 508 yardım çalışanının hayatını kaybettiği kaydedildi.

Türk Kızılay'ın, insani yardım çalışanlarının korunmasının uluslararası insancıl hukuk kapsamında bir yükümlülük olduğuna dikkat çekerek başta Gazze olmak üzere dünya genelinde insani yardım çalışanlarına şiddetin son bulması için çağrıda bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin Türkiye'deki büyükelçiliklerine gönderdiği açık mektupta, Gazze'deki felaketin sadece bir insani kriz değil, uluslararası insancıl hukuk ve evrensel normlar adına kritik bir sınav olduğunu vurguladığı aktarıldı.

"Çatışmalar gecikmeden sona erdirilmelidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, üye devletlerin büyükelçiliklerine 5 maddelik acil insani eylem çağrısında şunları kaydetti:

"Sivillerin korunması, insani ihtiyaçların karşılanması ve krizin daha fazla derinleşmesinin önlenmesi için çatışmalar gecikmeden sona erdirilmelidir. Birleşmiş Milletler kuruluşları ve tarafsız insani aktörler yardım faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmeli, işgalci güç, tüm geçiş noktalarını açık tutmakla yükümlü kılınmalıdır. Tüm taraflarla iletişim kurabilecek bir elçi atanmalı ve insani operasyonların takibi için tarafsız ülkeler ya da Kızılhaç/Kızılay gibi yapılar 'hami güç' olarak görevlendirilmelidir.

İnsani yardım ve sağlık çalışanlarının tehdit, saldırı ya da engellemeye uğramaksızın görev yapabilmesi için çok uluslu bir İnsani Gözlem ve Koruma Gücü konuşlandırılmalıdır. Güvenlik Konseyi'nin işleyemez hale gelmesi durumunda, BM Tüzüğü'nün 10-14. maddeleri ve 377 A (V) 'Barış için Birleşme' kararı çerçevesinde Genel Kurul devreye girmelidir."

Yılmaz, "Uluslararası toplumun hareketsizliği sadece insan ızdırabını derinleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda Cenevre Sözleşmeleri'nin otoritesini zayıflatacak, kurallara dayalı uluslararası düzenin temelini sarsacaktır. Bugün artık açıklamalar dönemi geride kalmıştır. Gazze'deki trajedi, yalnızca bir insani acil durum değil, insanlık adına verdiğimiz ortak sınavdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Fatma Meriç Yılmaz, Savaş ve Çatışma, Kızılay, Sağlık, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Kızılay'dan Gazze için acil eylem çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Cezaevinden çıktı, evine girdiği eski eşine dehşeti yaşattı Cezaevinden çıktı, evine girdiği eski eşine dehşeti yaşattı
Çanakkale kabusu yaşıyor Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi Çanakkale kabusu yaşıyor! Havadan çekilen görüntüler yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi
Arda Güler’in 2 yıldır beklediği an geldi Arda Güler'in 2 yıldır beklediği an geldi
Kesin diyerek duyurdular İşte Zaniolo’nun yeni adresi Kesin diyerek duyurdular! İşte Zaniolo'nun yeni adresi
Büyük panik Ankara’da 12 katlı binada yangın çıktı Büyük panik! Ankara'da 12 katlı binada yangın çıktı
Altay Bayındır’ın büyük hatası pahalıya mal oldu Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya mal oldu
İstanbul’da ’yan baktın’ tartışması Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti İstanbul'da 'yan baktın' tartışması! Bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar

14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
16:03
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 16:18:20. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Kızılay'dan Gazze için acil eylem çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.