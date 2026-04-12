Türk Kızılay\'dan İran\'a İnsani Yardım

12.04.2026 18:24
Türk Kızılay, İran'daki sivillere yardım amacıyla 4 tır insani malzeme gönderdi.

Türk Kızılayın, barınma, hijyen ve travma kitlerinden oluşan yardım malzemelerinin yer aldığı 4 tırı, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan İran'a geçti.

Türk Kızılayın İran'a yönelik saldırılardan etkilenen sivillerin insani ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırladığı, içinde barınma, hijyen ve travma kiti bulunan 4 tır, Ankara'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldi.

Önlerinde "Türk halkından kardeş İran halkına insani yardım" yazılı pankartlar asılan 4 tır ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonuna ait bir tır, Gürbulak Gümrük Kapısı'ndan İran'a geçti.

Türk Kızılay Uluslararası Programlar ve Operasyon Direktörü Alper Uluca, AA muhabirine, savaş nedeniyle İran'da yaşanan insani kriz sonrası İran Kızılayının yardım çağrısı üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

İnsani yardım malzemesi dolu 4 tırı sınır kapısından İran'a uğurladıklarını belirten Uluca, şöyle konuştu:

"Bu 4 tırımızda savaştan etkilenen ihtiyaç sahiplerine yönelik çadır, battaniye ve hijyen seti var. Yaklaşık 40 tonluk bir insani yardım geçişi olacak. Yardım malzemelerimiz buradan direkt Tahran'a İran Kızılay Genel Merkezi'ne gönderilecek. Tırlarımızı uğurluyoruz, bize kolaylık sağlayan Ağrı Valiliğimize ve mülki idare amirlerimize teşekkür ediyoruz."

Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, Kızılay ekipleri, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu yetkilileri de tırların uğurlama programına katıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Kızılay, Güncel, Tahran, İran, Son Dakika

