Türk Kızılay Gazze\'ye Yardım Kolileri Gönderdi

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TÜRK Kızılay, gönderdiği yardım kolileri ve konservelerin Gazze'de dağıtıldığını duyurdu.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Gazze'deki gıda ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla Türkiye'den sevk edilen gıda kolileri ve konserve etler, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türkiye'nin 14'üncü yardım gemisiyle birlikte, Gazze'deki acil barınma ihtiyacını gidermek amacıyla hazırlanan 90 TIR'lık çadır ve barınma malzemelerinin 57 TIR'ı, bu sabah Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gazze'ye giriş yaptı.

Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmayı bekleyen diğer yardım malzemelerinin de kısa sürede Gazze'ye ulaştırılmasını amaçlayan Türk Kızılay, bölge halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Sınır kapılarının kapalı olduğu dönemde, Gazze'nin kuzeyinde 10 bin, güneyinde ise 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapan aşevlerini çalışır durumda tuttuğunu belirten Türk Kızılay, yeni gelecek yardımlarla birlikte bu kapasiteyi daha da artırmayı hedefliyor.