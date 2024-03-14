Türk Kızılay Hakkari Şubesi, her gün 400 kişiye iftar veriyor - Son Dakika
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Türk Kızılay Hakkari Şubesi, her gün 400 kişiye iftar veriyor

Türk Kızılay Hakkari Şubesi, her gün 400 kişiye iftar veriyor

Türk Kızılay Hakkari Şubesi, Pehlivan Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor Müdürlüğü bahçesine kurduğu iftar çadırında her gün 400 kişiye iftar veriyor. Şube Başkanı Recep Bozkurt, geleneksel hale getirdikleri iftar çadırını bu yıl da açtıklarını belirtti ve ihtiyaç sahibi olsun olmasın herkese iftar çadırının kapısının açık olduğunu söyledi.

14.03.2024 21:11  Güncelleme: 21:14
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Türk Kızılay Hakkari Şubesi, kent merkezinde kurduğu iftar çadırında her gün 400 kişiye iftar veriyor.

Pehlivan Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor Müdürlüğü bahçesine kurulan çadırda ramazan boyunca her gün 3 çeşit yemek ikram edilecek.

Şube Başkanı Recep Bozkurt, geleneksel hale getirdikleri iftar çadırını bu yıl da açtıklarını söyledi.

Günlük 400 kişiye iftar vereceklerini ifade eden Bozkurt, şöyle konuştu:

"2016'dan bu yana Türk Kızılay Hakkari Şube Başkanlığını yürütüyorum. 2018'den beri geleneksel hale getirdiğimiz iftar çadırını açtık. İhtiyaç sahibi olsun olmasın herkese iftar çadırımızın kapısı açıktır. Herkes iftar çadırına gelip yemek yiyebilir. Bizlere böyle bir imkan sağlayan Türk Kızılay Genel Merkezimiz ile Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'e teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay Hakkari Şubesi, her gün 400 kişiye iftar veriyor - Son Dakika

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