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Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta depremden etkilenenlere kış yardımları başlattı - Son Dakika
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Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta depremden etkilenenlere kış yardımları başlattı

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 1,2 milyon kişi için kış yardımları programını başlattı. Kışlık giyim, nakdi yardım, gıda, hijyen, barınma malzemesi gibi yardımlar deprem bölgesindeki uzman personel ve gönüllüler aracılığıyla afetzedelere ulaştırılıyor. Yardımların yanı sıra Kızılay'ın depremin başından bu yana 2,6 milyondan fazla afetzedeye 3,2 milyar lirayı aşan yardımlarla destek sağladığı belirtildi.

Türk Kızılay, Kahramanmaraş\'ta depremden etkilenenlere kış yardımları başlattı
31.12.2023 - 11:29,
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Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 1,2 milyon kişi için kış yardımları programını başlattı.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, kışlık giyim, nakdi yardım, gıda, hijyen, barınma malzemesi gibi yardımların deprem bölgesindeki uzman personel ve gönüllüler aracılığıyla afetzedelere ulaştırıldığı belirtildi.

Köyler ve konteyner kentlerdeki afetzedelere destek çalışmalarının sürdürüldüğü anlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kış yardımlarıyla mont, bot, kazak, hırka, pantolon, ayakkabı, etek, eldiven, atkı, bere, iç çamaşırından oluşan 745 bin giyim malzemesiyle kışlık kıyafet desteği verilirken gıda ihtiyacı için yaklaşık 54 bin gıda kolisi dağıtılıyor. Su sanitasyonu kapsamında 8 sistem kuruldu, 3 bin 800 ev tipi su arıtma cihazı kuruluyor ve 10 bin su bidonu ulaştırılıyor. Kadınların kişisel bakım ve hijyen ihtiyaçları için hazırlanan 40 bin paket, öğrencilere 2 bin 900 kırtasiye seti desteği sağlanıyor. Soğuk ve yağışlara karşı 114 bin 500 izolasyon malzemesi, yaklaşık 37 bin ısıtıcı ve 50 bin battaniyenin dağıtımı yapılıyor. Ayrıca, Kızılay Esen Kart ile 39 bin haneye 4 biner lira, toplamda 156 milyon liralık destek veriliyor.

Yardımların yanı sıra 100. Yıl Türk Kızılay Kütüphaneleri ile Türk Kızılay Toplumsal Hizmet Merkezleri de depremzedelerin ihtiyaçlarına çözüm sunuyor."

Açıklamada, Kızılay'ın depremin başından bu yana 2,6 milyondan fazla afetzedeye 3,2 milyar lirayı aşan yardımlarla destek sağladığı vurgulandı.

Türk Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer, yaptığı açıklamada, yardım seferberliğinin planlanan takvime göre yürütüldüğünü belirterek, "Deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmalarımız kapsamında geçim kaynağı oluşturma, gıda, giyim, su sanitasyon ve barınma malzemesi yardımlarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Özer, kış yardımları programıyla 1,2 milyon depremzedeye destek sağlanacağını belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta depremden etkilenenlere kış yardımları başlattı - Son Dakika
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