Türk Kızılay Orman Yangınlarına Destek Veriyor

Türk Kızılay, orman yangınlarının devam ettiği illerde müdahale çalışmalarına desteğini sürdürüyor.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin yangının etkili olduğu kırsal bölgelerde görev yapan itfaiye ekiplerine, orman işçilerine, gönüllü personele ve vatandaşlara temel beslenme desteği sağladığı, şimdiye kadar 40 ilde 104 farklı noktada 80 ikram aracı ve 166 müdahale aracıyla görev yaptığı bildirildi.

Alevlerle mücadelenin kesintiye uğramaması için görevlilere içme suyu, ayran, paketli gıda ve sandviçten oluşan 1 milyon 881 bin gıda ve içecek dağıtıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Kızılay, çalışmalarını 454 uzman personel ve 779 gönüllüyle sürdürdü. Kızılay ekipleri, soğutma çalışmalarının devam ettiği Bursa Harmancık ve Karabük Merkez'de ise bir yandan beslenme faaliyetlerini sürdürürken, diğer yandan kurdukları iki adet mobil çamaşırhane ile görevli ekiplere ve vatandaşlara hijyen desteği sağlıyor."???????