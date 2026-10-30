Türk Kızılay, Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı başkanlığını 1 yıl yürütecek - Son Dakika
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Türk Kızılay, Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı başkanlığını 1 yıl yürütecek

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Türk Kızılay, Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı başkanlığını 1 yıl yürütecek
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Ankara'da toplanan Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı Başkanlar Konseyi'nde dönem başkanlığı Azerbaycan Kızılayı'ndan Türk Kızılay'a geçti. Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay'ın bir yıl boyunca koordinasyonu sağlayacağını belirtti.

TÜRK Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı'nın dönem başkanlığı Azerbaycan Kızılayı'ndan Türk Kızılay'a geçti.

Türk Kızılay öncülüğünde kurulan Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı'nın Başkanlar Konseyi toplantısı, Türk Kızılay Kuzey Ankara Yerleşkesi'nde düzenlendi. Toplantıya, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı İnsani Teknik Yardımlar Genel Müdürü Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı'nın 2026 Dönem Başkanı, Azerbaycan Kızılayı Başkanı Novruz Aslanov katıldı. Toplantıyla birlikte Türk Devletleri Kızılay ve Kızılhaç Ağı'nın dönem başkanlığı Azerbaycan Kızılayı'ndan Türk Kızılay'a geçti.

'ORTAK GELECEK İNŞA EDECEĞİZ'

Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, "2024 yılında Bişkek'te başkanlarımızla bir araya geldiğimizde, '2 temel alanda çalışalım' hayali kurduk. Bunlardan bir tanesi afet ve sosyal yardım alanında hem tecrübe hem kapasite paylaşımı hem de ortak faaliyetlerin yapılmasıydı, 2'ncisi gençlerimizin bir araya gelmesiydi. Geçen 2 senede ulusal cemiyetlerimizden pek çoğu Genç Kızılay teşkilatlanmasını tamamladı. O gençler birbirleriyle beraber aynı dilde konuşabilmenin, aynı hedefe doğru yürüyebilmenin, aynı tarihi paylaşmalarını gururunu ve sevincini yaşıyorlar" dedi.

Yılmaz, 2 sene içerisinde güzel faaliyetler yaptıklarını vurgulayarak, "Bu sene de Türkiye'de buna devam ediyor olacağız Türk Kızılay olarak başkanlığı biz üstleniyor olacağız. 1 sene boyunca bizler koordinasyonu sağlamaya sizlere destek olmaya ve birlikte iyiliği büyütmeye çalışacağız. Seneler ilerledikçe yaptığımız faaliyetler üst üste birikecek, gençlerimizin sayısı artacak ve biz bir ortak gelecek inşa edeceğiz. Bizim bugün yetiştirdiğimiz Genç Kızılay'daki gençlerimiz yarın ulusal cemiyetlerimizin geleceğini kuracak ve onlar bize, 'Büyüklerimiz iyi ki bizi bir araya getirmiş' diyecekler ama bizden çok daha yakın çok daha güçlü olacaklar" dedi.

Kaynak: DHA
Fatma Meriç YılmazAzerbaycanKızılayGüncelAnkaraDünyaSon Dakika

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