Türk Kızılayı, Azerbaycan'da Ramazan Yardımlarını Dağıtıyor - Son Dakika
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Türk Kızılayı, Azerbaycan'da Ramazan Yardımlarını Dağıtıyor

Türk Kızılayı, Azerbaycan\'da Ramazan Yardımlarını Dağıtıyor

Türk Kızılayı, ramazan yardımları kapsamında Azerbaycan'da 500 aileye yardım kolileri dağıtmaya başladı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi ve Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi'nin katıldığı törenle gerçekleşen dağıtımda, Türk Kızılay gönüllülerinin de desteğiyle ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri teslim edildi. Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye'nin Azerbaycan ile olan birlikteliğini vurgulayarak, Türk Kızılay'ın yılda 8,8 milyon insana dokunduğunu ve 500 milyon dolar harcadığını belirtti. Türk Kızılayın devletten yardım almadığını ve Türk insanının yardım paralarıyla hareket ettiğini söyleyen Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi, Türk Kızılayın Azerbaycan'a yaptığı yardımların sembolik öneme sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, Türk Kızılayın Gazze'ye yönelik yardımlarına da değinen Büyükelçi, Türkiye'nin Filistin davasının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

28.03.2024 14:13
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Türk Kızılayın ramazan yardımları kapsamında Azerbaycan'da 500 aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başlandı.

Türk Kızılayın hazırladığı gıda paketleri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sarılar ile Azerbaycanlı yetkililerin katıldığı törenin ardından Azerbaycan Kızılay gönüllülerinin de katkısıyla ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Sarılar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'la beraber olduğunu, bu birlikteliği sonuna kadar devam ettireceklerini söyledi.

Sarılar, "Türk Kızılay, dünyada yılda yaklaşık 8,8 milyon insana dokunuyor ve bunun da karşılığında 500 milyon dolar harcıyoruz." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da Türkiye'nin yardımını dost ve kardeş ülkelere ulaştıran Türk Kızılaya teşekkür etti.

Bağcı, Türk Kızılayın devletten yardım almadığını, Türk insanının yardım paralarıyla oluşturulan bütçeyle hareket ettiğini belirtti.

Türk Kızılayın Azerbaycan'a yardımlarının sembolik öneme sahip olduğunu dile getiren Bağcı, "Bu yardımı ramazan sofrasında kardeşin kardeşi hatırlaması olarak değerlendiriyoruz. Bu, ramazan sofrasında bir tas çorba da biz olalım anlayışıdır." dedi.

Bağcı, tören sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay, Türk'ün merhamet eli, iyiliğin temsilidir." diyerek, Türk Kızılay ve Türkiye'nin diğer sivil toplum kuruluşlarının dünyanın her yerinde mazlumların yanında olduğunu vurguladı.

Bu yıl daha ziyade Gazze'ye odaklandıklarını söyleyen Bağcı, "35 bine yakın Müslümanın kanının döküldüğü, ayrım gözetmeksizin sivillerin bombalandığı bir zulmü yaşıyoruz ve bu zulmün karşısında en açık şekilde duran da Türkiye olmuştur. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geçici ateşkes kararı çıktı. Bu kararın kalıcı olması için çalışıyoruz. Türkiye, barış ve iki devletli çözüm için Filistin davasının yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bağcı, Türk Kızılayın yedinci gemisinin Gazze'ye doğru yola çıktığını hatırlatarak, "Türkiye, yardımlarını, siyasi ve diplomatik çabalarını sürdürecektir. Biz kardeşlerimizin yanındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılayı, Azerbaycan'da Ramazan Yardımlarını Dağıtıyor - Son Dakika

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