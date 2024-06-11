Türk Kızılayı, Gazze'deki aşevinin kapasitesini artırarak günlük 15 bin kişiye ulaştırdı - Son Dakika
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Türk Kızılayı, Gazze'deki aşevinin kapasitesini artırarak günlük 15 bin kişiye ulaştırdı

Türk Kızılayı, Gazze'deki çatışmalar nedeniyle akut açlık sınırlarına yaklaşan aşevinin kapasitesini artırarak günlük 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtmaya başladı. Kızılay, bölgede tüp gaz bulunamaması nedeniyle yerel personeli tarafından odunlarla kaynatılan yemekleri Gazze'nin çeşitli bölgelerine ulaştırıyor. Gazze'deki çatışmaların devam etmesi halinde bir milyondan fazla insan açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

11.06.2024 13:58
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Türk Kızılay, sekiz aydır devam eden çatışmalar nedeniyle akut açlık sınırlarına yaklaşan Gazze'deki aşevinin kapasitesini artırarak günlük 15 bin kişiye çıkardı.

Kızılay, aşevini önce Gazze'nin kuzeyinden Refah'a, İsrail'in kara harekatının ardından ise Refah'tan Deyr Belah bölgesine taşımak zorunda kalmıştı. Bölgede kimi zaman tüp gaz bulunamaması nedeniyle Kızılay yerel personeli kazanları enkazlardan toplanan odunlarla kaynatıyor. Aşevinde pişirilen yemekler ise büyük kazanlarla Gazze'nin çeşitli bölgelerinde toplanan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kızılay, her gün 15 bin kişiye sıcak yemek dağıtarak kronik açlıkla karşı karşıya kalan Gazze halkına destek olmayı hedefliyor.

TÜRK KIZILAY'IN YARDIMLARININ GAZZE'YE ULAŞTIĞINI BİLDİRDİ

8 aydır devam eden çatışmalar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı neredeyse imkansız hale getirdi. Bu kapsamda, Ürdün Kızılayı ve Dünya Gıda Programı ile koordinasyon sağlayarak, Erez Sınır Kapısı üzerinden 2 bin 500 gıda kolisi ve 2 bin 500 hijyen kitini Gazze'ye ulaştırdı. Filistin Kızılayı, sosyal medya hesapları üzerinden Türk Kızılay'ın yardımlarının Gazze'ye ulaştığını bildirdi.

ÖLÜM TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAK

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporuna göre, çatışmaların sona ermemesi halinde Temmuz ortasına kadar Gazze nüfusunun yarısını oluşturan bir milyondan fazla insan, açlık ve buna bağlı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılayı, Gazze'deki aşevinin kapasitesini artırarak günlük 15 bin kişiye ulaştırdı - Son Dakika

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