Türk Kızılay Genel Başkanı Hatay\'da depremzedelerle iftarda buluştu

Güncel

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Hatay'da düzenlenen iftar programında, depremzedelerle bir araya geldi.

Yılmaz, Antakya ilçesindeki Güzelburç Kızılay Yaşam Merkezi'nde düzenlenen iftar öncesinde, çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker dağıttı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, son depremzede yuvasına kavuşup yastığa başını huzurla koyana kadar vatandaşların ellerini bırakmayacaklarını söyledi.

Ramazanın rahmet, bereket, iyilik ve yardımlaşma ayı olduğunu hatırlatan Fatma Meriç Yılmaz, "Ramazan, aynı zamanda sevdiklerimizle bir araya gelme ve bir sofranın etrafında buluşma ayı. O nedenle bugün Hatay'da kardeşlerimizle birlikte bir ekmeği bölüşeceğiz, beraber iftarımızı açacağız." dedi.

Genel Başkan Yılmaz, "Birbirimizi dinleyerek aslında bu zor günleri atlatmak adına bir aşama daha ilerlemiş olacağız. Bu zor günlerin geçeceğine inanıyorum. Zaten son bir senede gördüğümüz şu ki herkes tünelin ucundaki ışığı görmüş durumda. Bu da tabii ki bu zor günlerin geçeceğine olan inancı pekiştiriyor. Biz bugünlerde halkımızla, kardeşlerimizle bir arada olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.