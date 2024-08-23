Türk Kültür ve Miras Vakfı 12. yaşını kutluyor - Son Dakika
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Türk Kültür ve Miras Vakfı 12. yaşını kutluyor

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) devlet başkanlarının kararıyla kurulan Türk Kültür ve Miras Vakfı, 12. yaşına girdi. Vakıf, Türk dünyası halklarının kültür ve mirasını inceleme ve tanıtma yönünde birçok projeye imza attı.

23.08.2024 16:17
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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) devlet başkanlarının kararıyla kurulan Türk Kültür ve Miras Vakfı, 12. yaşına girdi.

Türk Kültür ve Miras Vakfı, 23 Ağustos 2012'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Konseyi Zirvesi'nde Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan liderlerinin ortak kararıyla kuruldu.

Merkezi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Vakıf'tan yapılan açıklamada, faaliyet gösterilen 12 yıl boyunca TDT, Türksoy, Türk Akademisi, TürkPA, Türk Yatırım Fonu gibi ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak önemli başarılara imza atıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk dünyası halklarının zengin kültür ve mirasını inceleme ve tanıtma yönünde birçok özgün projeyi hayata geçirmiş, Türk dünyası ülkeleri arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirmiştir. Bu önemli misyonu sürdürürken ufukları genişletmek için de çabalayacağız. Türk dünyasının maddi ve manevi değerlerini korumak ve yaygınlaştırmak için birlikte daha da fazlasını yapabileceğimizden eminiz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Kültür ve Miras Vakfı 12. yaşını kutluyor - Son Dakika

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