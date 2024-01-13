Türk Metal Sendikası ve MESS Anlaşamadı

Türk Metal Sendikası, bugün işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)'in daveti üzerine bir araya geldiklerini ve anlaşamadıklarını bildirdi. MESS, Türk Metal Sendikası'na, 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere ilk 6 ay için saat ücretlerine önce yüzde 32 zam yapılmasını, yüzdelik zam uygulandıktan sonra saat ücretlerine seyyanen 20,5 TL zam yapılmasını, daha sonra ise 10 yıllık kıdemle sınırlı olmak üzere yine saat ücretlerine her kıdem yılı için 1,5 TL zam yapılmasını teklif etti. Sendika tarafından yapılan açıklamada, "MESS, sözleşmenin 3 yıllık olması, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının kaldırılması, ikramiyelerin işe gelinemeyen günler için kesilmesi başta olmak üzere, kazanılmış haklarımızı geriye götürecek tekliflerini ise masada tutmaya devam etmiştir. Heyetimiz yapılan teklifleri kabul etmeyerek görüşmeyi sonlandırmıştır" açıklamasını yaptı.

TÜRK-İŞ'e bağlı Türk Metal Sendikası, bugün işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)'in daveti üzerine MESS merkez ofislerinde toplantıya çağrıldıklarını duyurdu. Türk Metal Sendikası, MESS'in teklif ettiği toplam zam paketinin mevcut ücretlere getirisinin yüzde 73 olduğunu bildirerek, anlaşma sağlanamadığını duyurdu.

Türk Metal Sendikası'nın yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydedildi:

"MESS'in daveti üzerine bugün (13 Ocak 2024 tarihinde) Merkez Ofislerinde gerçekleşen toplantıda işveren tarafı; 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere ilk 6 ay için saat ücretlerine önce yüzde 32 zam yapılmasını, yüzdelik zam uygulandıktan sonra saat ücretlerine seyyanen 20,5 TL zam yapılmasını, daha sonra ise 10 yıllık kıdemle sınırlı olmak üzere yine saat ücretlerine her kıdem yılı için 1,5 TL zam yapılmasını teklif etmiştir. MESS'in teklif ettiği bu zam paketinin ortalama ücrete toplam getirisi yüzde 73 oranındadır.

MESS ayrıca sosyal yardımlara 1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık yüzde 90 oranında zam teklif etmiştir. Sonraki altı aylar için ücretlere, ilgili altı ayın enflasyonu oranında, sosyal haklara ise yıllık enflasyon oranında artış teklifini yinelemiştir.

Ayrıca MESS, sözleşmenin 3 yıllık olması, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının kaldırılması, ikramiyelerin işe gelinemeyen günler için kesilmesi başta olmak üzere, kazanılmış haklarımızı geriye götürecek tekliflerini ise masada tutmaya devam etmiştir. Heyetimiz yapılan teklifleri kabul etmeyerek görüşmeyi sonlandırmıştır."

Türk Metal Sendikası, Grup Toplu İş Sözleşmesi toplam 196 işverene bağlı 400'ün üzerinde iş yerini kapsayan ve yaklaşık 145 bin 33 işçiyi ilgilendiren pazarlıkta MESS ile anlaşma sağlanamaması üzerine 10 Ocak'ta grev kararı aldığını duyurmuştu. Ayırca, Sendikaya bağlı metal işçilerinin MESS bünyesinde bulunan işyerlerinde dün fazladan mesai yapmama kararı alındığı bildirilmişti.