Türk Mutfağı Haftası'nda Togo'da Ege bölgesine özgü yemekler tanıtıldı - Son Dakika
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Türk Mutfağı Haftası'nda Togo'da Ege bölgesine özgü yemekler tanıtıldı

Türk Mutfağı Haftası\'nda Togo\'da Ege bölgesine özgü yemekler tanıtıldı

Türkiye'nin Lome Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Togo'nun başkenti Lome'de Ege bölgesine ait yemekler tanıtıldı. Etkinliğe, Togo'dan üst düzey devlet görevlileri ve tanınmış isimler katıldı. Türk diplomatlar tarafından Zeybek oyunu da sergilendi.

25.05.2024 23:58
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Togo'nun başkenti Lome'de, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege bölgesine has yemekler tanıtıldı, Türk diplomatlar Zeybek oynadı.

Türkiye'nin Lome Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin Batı Afrika ülkesi Togo'daki Lome Büyükelçiliği, Ege bölgesine özgü yemekleri tanıttı.

Türkiye'nin Lome Büyükelçisi Muteber Kılıç'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Togo'dan çok sayıda üst düzey devlet görevlisi, iş ve sanat dünyasından tanınmış isimler ve Lome'deki davetliler katıldı.

Kılıç, etkinliğin, Emine Erdoğan öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Kitabı"ndan esinlenilerek Türkiye'nin tüm diplomatik temsilciliklerinde düzenlendiğini söyledi.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında yurt dışı etkinliklerinde sunulacak Ege menüsüne değinen Kılıç, menünün, bölgenin bereketinin simgesi olan, geleneksel olarak sağlıklı, sürdürülebilir ve Akdeniz tipi beslenme şeklini öne çıkaran tariflerden oluştuğunu dile getirdi.

Etkinlikte, Ege yöresinin zeytin ve peynirleri, tarhana çorbası, mücver, zeytinyağlı taze fasulye, zeytinyağlı biber dolması, otlu börek, otlu gözleme, İzmir köfte, incir uyutması ve revani tanıtıldı.

Lome Büyükelçiliğinde görevli Egeli Türk diplomatlar Başkatip Seyla Sağlık Yavuzer ve İkinci Katip Tevfik Yavuzer de Zeybek oynadı.

Yabancı konukların büyük ilgi gösterdiği oyun uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Lome, Ege, Gastronomi, Kültür, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

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