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Türk Nöroloji Derneği Yeni Yönetim Kurulu Oluşturuldu - Son Dakika
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Türk Nöroloji Derneği Yeni Yönetim Kurulu Oluşturuldu

Türk Nöroloji Derneği'nin yeni yönetim kurulu, 59. Ulusal Nöroloji Kongresi'nde belirlendi. Prof. Dr. Murat Terzi başkanlığa seçilirken, Prof. Dr. İbrahim Öztura başkan yardımcısı oldu. Ayrıca, derneğin genel sekreteri Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı, saymanı ise Prof. Dr. İpek Midi oldu. Derneğe yeni üye olarak Prof. Dr. Saime Füsun Domaç, Prof. Dr. Hacer Durmuş Tekçe ve Dr. Ahmet Onur Keskin katıldı. Ayrıca, Prof. Dr. Fethi İdiman'a Türk Nöroloji Derneği Bilim ve Hizmet Ödülü verildi.

Türk Nöroloji Derneği Yeni Yönetim Kurulu Oluşturuldu
16.12.2023 - 13:45,
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Türk Nöroloji Derneğinin yeni yönetim kurulu, dün Antalya Belek te düzenlenen 59. Ulusal Nöroloji Kongresinde oluşturuldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi başkanlığa seçilirken, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztura başkan yardımcısı oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Şebnem Bıçakcı genel sekreter, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof. Dr. İpek Midi ise sayman seçildi.

SBÜ Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Nöroloji Kliniğinden Prof. Dr. Saime Füsun Domaç, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Hacer Durmuş Tekçe, Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Yüreğir Hastanesi Nöroloji Kliniğinden Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Onur Keskin üye oldu.

Öte yandan, Türk Nöroloji Derneği Bilim ve Hizmet Ödülü bu yıl Prof. Dr. Fethi İdiman'a verildi.

Kaynak: AA
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