Türk Öğrenciler için İftar Programı

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği tarafından, Azerbaycan'da eğitim gören Türk öğrenciler için iftar programı düzenlendi.

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programa, Azerbaycan'ın farklı üniversite ve eğitim kurumlarında öğrenim gören Türk öğrenciler katıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan, programın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında bir "gönül sofrası" kurduklarını belirterek, Türkiye'den Azerbaycan'a eğitim amacıyla gelen öğrencilerle aynı sofrada buluşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Aydoğan, ayrıca Azerbaycan devlet bursuyla ülkede eğitim gören Gazze'den 10 öğrencinin de iftara katıldığını söyleyerek, bu tür etkinliklerin öğrenciler arasındaki kültürel bağları, dayanışma ve kaynaşmayı güçlendirdiğini kaydetti.