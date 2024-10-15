Türk Parlamenterlerine 'Fahri Aksakal' Nişanı

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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, TBMM Türkiye- Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ile TBMM Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'e Azerbaycan Aksakallar Şurası tarafından "Fahri Aksakal" nişanı verildi.

"Türk Dünyasında Sürücülük Eğitimi Konferansı"na katılmak üzere Azerbaycan'da bulunan Özer, Ayrım ve Erdem, Azerbaycan Aksakallar Şurası'nı ziyaret etti.

Ziyarette, Azerbaycan Aksakallar Şurası Başkanı Eldar Guliyev, Türkiye Azerbaycan ilişkilerine sundukları katkılar dolayısıyla Özer, Ayrım ve Erdem'e "Fahri Aksakal" nişanı takdim etti.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Özer, söz konusu nişana layık görülmelerinden ötürü Azerbaycan Aksakallar Şurası Başkanı Guliyev'e, Aksakallar Şurası Başkan Yardımcısı ve Azerbaycan Milli Meclisi Azerbaycan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov'a teşekkür etti.