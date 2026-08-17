Türk Polisi Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Polisi Avrupa Şampiyonu Oldu

Türk Polisi Avrupa Şampiyonu Oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osman Demirtaşlar, Polonya'da düzenlenen şampiyonada 'Military' kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'nde görevli atış eğitmeni Osman Demirtaşlar (48), Polonya'da düzenlenen 2026 IDPA Avrupa Şampiyonası'nın 'Military' kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Türk bayrağını Avrupa'da dalgalandıran Demirtaşlar, "Önümüzde Balkan Şampiyonası var. Türk polisi olarak ne kadar iyi olduğumuzu teşkilatımız ve milletimiz adına ortaya koymak istiyoruz" dedi.

Emniyet teşkilatında farklı birimlerde görev yaptıktan sonra atış eğitmenliğine getirilen Osman Demirtaşlar, 14 kişilik özel eğitici kadroda görev yapıyor. Mesleğe 2003 yılında başlayan ve 16 yıldır eğitmenlik yapan Demirtaşlar, meslektaşlarına ileri seviye operasyonel atış, meskun mahal, bina ve araç operasyonları ile araç tahliyesi konularında eğitim veriyor. 4 yıldır profesyonel olarak IDPA müsabakalarına katılan Osman Demirtaşlar, Polonya'daki şampiyonada dünya ve Avrupa derecelerine sahip polis, asker ve sporcularla mücadele ederek birinci oldu. Farklı parkurlardan oluşan ve gün boyu süren yarışmada 250 civarında atış yapan Demirtaşlar, elde ettiği başarıyla Türk polisini Avrupa'da temsil etti.

YILDA 20 BİN PERSONEL EĞİTİYOR

16 yıldır eğitmenlik yaptığını ifade eden Osman Demirtaşlar, "Meslektaşlarımıza ileri seviye operasyonel eğitimler, bina, araç operasyonları ve benzeri konularda eğitimler veriyorum. Her dört ayda bir yaklaşık 6 bin 400 personel eğitimlerimize katılıyor. Yılda bu sayı 20 bin personeli buluyor. Bunun dışında, mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımıza daha kapsamlı kurslar veriyoruz. Meskun mahal operasyonları, araç içinde hareket tarzları ve araç tahliyesi gibi konularda detaylı eğitimler gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

4 YILDIR DÜNYA SAHNESİNDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYOR

4 yıldır profesyonel IDPA sporcusu olduğunu ifade eden Demirtaşlar, "IDPA'yı tercih etmemin en önemli nedeni, yaptığım sporu mesleğimle doğrudan ilişkilendirebilmem. Bu spor görevime ve eğitmenliğime çok büyük katkı sağladı. Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Yarışmada askerler, polisler, özel kuvvet personeli ve çok güçlü sporcular yer aldı. 'Military' kategorisinde Avrupa şampiyonu olduk. Sırada, Macaristan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası var. Türk polisi olarak taktik ve operasyonel atış kabiliyetimizi göstermek, bu alanda ne kadar iyi olduğumuzu teşkilatımız ve milletimiz adına ortaya koymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'PEŞİMİZDEN YENİ SPORCULARIN GELMESİ ARZUMUZ'

Yurt dışında yarışmalara katılarak Türk bayrağını zirveye taşımak istediğini belirten Osman Demirtaşlar, şöyle konuştu:

"Burada personelimizin atış kabiliyetini geliştirmek için gayret ederken, yurt dışında da bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek ve Türk polisinin itibarına katkıda bulunmak istiyoruz. Bizim için esas olan sistemin devamlılığı ve mevcut kalitenin çok daha ileri seviyelere taşınmasıdır. Bu nedenle genç, azimli ve çalışkan personelin tespit edilmesi; eğitmen olarak yetiştirilmesi ve bu misyonun onlara devredilmesi çok önemli. Peşimizden yeni sporcuların ve başarılı meslektaşlarımızın gelmesini arzu ediyorum."

'TEŞKİLATIMIZ VE ÜLKEMİZ ADINA ÇALIŞMAYA DEVAM'

Yarışmalara katıldıkça kendini her alanda geliştirdiğini ifade eden polis memuru Demirtaşlar, "Görev sırasında karşılaşılabilecek silahlı çatışma ortamlarında mevcut duruma uyum sağlama, hedefleri hızlı ve doğru şekilde vurma, alanı değerlendirme ve çevresel farkındalık gibi konularda önemli faydalar sağlıyor. Bu sporun kolluk personeli arasında daha yaygın hale gelmesi durumunda çok ciddi ilerleme kaydedebileceğimize inanıyorum. Teşkilatımız ve ülkemiz adına daha da ilerlemek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Polisi Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor Kırmızı halıda boy gösterdiler Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor! Kırmızı halıda boy gösterdiler
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Marmara Depremi’nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Aydın’da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı Aydın'da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
İşte Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in tutuklanma nedeni Suçlamalar hayli ağır İşte Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in tutuklanma nedeni! Suçlamalar hayli ağır
Van’da göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti Van'da göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti
Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi İşte o görüntüler Alihan Kuriş operasyonunda 200 kilo külçe altın ele geçirildi! İşte o görüntüler

10:23
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi Polis gerekeni yaptı
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis gerekeni yaptı
10:12
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti İşte yeni rakamlar
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar
10:05
Acun Ilıcalı İngiltere’yi ikiye böldü: Cimri mi, akıllı mı
Acun Ilıcalı İngiltere'yi ikiye böldü: Cimri mi, akıllı mı?
09:58
Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı
Ahmet Çakar ve Necati Ateş, o pozisyonu stüdyoda canlandırdı
09:53
Alışılmışın dışında belediye başkanı Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
Alışılmışın dışında belediye başkanı! Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
09:48
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış İşte yaşananlar
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar
09:02
Türkiye’nin köklü akaryakıt şirketinden konkordato başvurusu
Türkiye’nin köklü akaryakıt şirketinden konkordato başvurusu
08:44
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
08:28
Bahçeli’den Öcalan’la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
08:11
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı
07:58
Italiano’dan kusursuz başlangıç 5 maç, 5 galibiyet, 0 gol
Italiano'dan kusursuz başlangıç! 5 maç, 5 galibiyet, 0 gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 10:41:30. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Polisi Avrupa Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.