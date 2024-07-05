Türk Sağlık Ekibi, Burundi'de Binlerce Kişiye Sağlık Hizmeti Veriyor - Son Dakika
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Türk Sağlık Ekibi, Burundi'de Binlerce Kişiye Sağlık Hizmeti Veriyor

Türk sağlık ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) işbirliğiyle Burundi'de binlerce kişiye sağlık hizmeti veriyor. Sağlık ekibi, başkent Bujumbura ve Gitega şehirlerinde ağız ve diş sağlığı organizasyonu çerçevesinde tedavi, muayene ve eğitim hizmetleri sunuyor. TİKA ve Bonne Action Vakfı da organizasyona destek veriyor.

05.07.2024 09:43
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Türk sağlık ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) işbirliğiyle Burundi'de binlerce kişiye sağlık hizmeti veriyor.

Türkiye'den Burundi'ye giden sağlık ekibini, Türkiye'nin Bujumbura Büyükelçisi Alp Işıklı ve Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye'nin kızı ve aynı zamanda TADD'ın partner kuruluşu konumundaki Bonne Action Vakfı Yöneticisi Navie Quetsia karşıladı.

TADD Ankara Temsilcisi Cüneyd Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'nın en yoksul ülkelerinden Burundi'de binlerce kişiye sağlık desteği verdiklerini belirtti.

Tiryaki, 7 kişilik sağlık ekibinin başkent Bujumbura ve Gitega şehirlerinde ağız ve diş sağlığı organizasyonu çerçevesinde 1-13 Temmuz tarihlerinde tedavi, muayene ve eğitim hizmetleri verdiklerini söyledi.

Organizasyona destek veren TİKA, Bonne Action Vakfı Kurucu Başkanı ve Burundi Cumhurbaşkanının eşi Angeline Ndayishimiye ve Türkiye'nin Bujumbura Büyükelçisi Alp Işıklı'ya teşekkür eden Tiryaki, "Burundi'de sağlık işbirliği alanında Türk sivil toplum kuruluşlarının yaptığı ilk çalışma niteliğindeki organizasyonumuzun, Türkiye ve Burundi halkları ve STK'ları arasında yeni işbirliği çalışmalarına öncülük etmesini temenni ediyoruz. İki ülke arasında özellikle son dönemde ivme kazanan yakınlaşman bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepimizin iyilik yapmaya ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Sağlık ekibi, taramalar ve tedaviler kapsamında kullanacağı çok sayıda tıbbi malzeme ve ilacı da yanlarında götürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Sağlık Ekibi, Burundi'de Binlerce Kişiye Sağlık Hizmeti Veriyor - Son Dakika

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