Türk sanatçılar Tunus Monastir\'deki 21. festivalde Türkiye\'yi temsil etti

Türkiye'yi farklı ülkelerde düzenlediği sergi ve atölyelerle temsil eden Prof. Dr. Şemsettin Ziya Dağlı, Türk ressam ve görsel sanatçılardan oluşan ekiple sanatını Tunus'a taşıdı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde görev yapan Dağlı, bugüne kadar 27 farklı ülkede sergi açtı.

ABD'den Avrupa'ya, Mısır'dan Kuzey Afrika'nın farklı ülkelerine uzanan sanat yolculuğunu sürdüren Dağlı, bu kez farklı sanat disiplinlerinden Türk sanatçılarıyla birlikte Tunus'un Monastir kentinde düzenlenen 21. Uluslararası Güzel Sanatlar Festivali'ne katıldı.

Dağlı ve beraberindeki sanatçılar, festival kapsamında atölye çalışmaları gerçekleştirirken, Türk sanatçılara ait eserlerden oluşan bir de sergi düzenlenecek.

Türk sanatını farklı yönleriyle tanıtıyorlar

Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'un kendileri açısından özel bir anlam taşıdığını belirterek, bölgenin tarih boyunca Türk kültürüyle farklı bağlar kurduğunu söyledi.

Tunus'ta sıcak bir ilgiyle karşılandıklarını aktaran Dağlı, bu kez Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve farklı sanat alanlarından sanatçıları bir araya getirdiklerini ifade etti.

Dağlı, ekipte minyatür, gravür, baskı, halı ve geleneksel folklorik değerler üzerine çalışan sanatçıların bulunduğunu belirterek, amaçlarının Türk sanatını yalnızca yağlı boya veya suluboya üzerinden tanıtmak olmadığını dile getirdi.

"Önemli olan ülkemizi yurt dışında farklı kültürel değerlerle tanıtmak." diyen Dağlı, sanatçıların kendi şehirlerinin kültürel özelliklerini de çalışmalarına ve etkinliklere taşıdığını anlattı.

Dağlı, ekipte yer alan sanatçıların açılışta Türkiye'nin farklı bölgelerine ait geleneksel kıyafetler giydiğini aktararak, böylece sanatın yanında Türkiye'nin kültürel çeşitliliğini de tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

"Onlar bizden etkilensin, biz onlardan etkilenelim"

Prof. Dr. Dağlı, özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde yeni sergi ve atölyeler düzenlemeyi hedeflediklerini belirterek, bu bölgenin dünya sanat tarihinde önemli bir etkisinin bulunduğunu ifade etti.

Kuzey Afrika ve Mağrip sanatının Batılı sanatçıları da etkilediğini vurgulayan Dağlı, Türk sanatçıların da bu bölgedeki sanat anlayışından beslenmek istediğini dile getirdi.

Dağlı, "Onlar bizden etkilensin, biz onlardan etkilenelim." diyerek, sanatın farklı toplumlar arasında karşılıklı etkileşim oluşturmasının önemine dikkati çekti.

Türkiye ile Kuzey Afrika ülkeleri arasında ortak kültürel değerler bulunduğunu belirten Dağlı, hat, çini, tekstil, halı-kilim, dokuma ve geleneksel motiflerin bu ortaklıkların örnekleri arasında yer aldığını kaydetti.

Dağlı, yurt dışında Türk sanatını tanıtma çalışmalarında devlet kurumlarının desteğini de önemsediklerine işaret ederek, sanatçıların bu tür faaliyetlerde Türkiye'yi daha güçlü şekilde temsil edebilmesi için kamu desteğinin kendilerine moral ve motivasyon sağlayacağını söyledi.

"Eserlerimizle ve kişiliğimizle Türkiye'yi tanıtıyoruz"

Türk sanatçıların Tunus'taki etkinliğe katılımı, farklı sanat disiplinlerinin yanı sıra sanatçılar arasında kişisel ve kültürel bağların kurulmasına da imkan sağladı.

Bursa'dan sanatçı arkadaşları Elif Ak Şahin ve Nihal Dalmazgil ile festivale katılan ressam Dilek Çiçek Karanlık, Tunus'ta bulunmanın kendileri açısından yeni sanatçıları tanıma ve Türkiye'yi tanıtma fırsatı oluşturduğunu söyledi.

Karanlık, "Hem eserlerimizle hem kişiliğimizle Türkiye'yi güzel tanıttığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunuslu sanatçılarla kurdukları ilişkilerin gelecekte karşılıklı ziyaretlere dönüşmesini umduğunu kaydeden Karanlık, bu tür etkinliklerin ülkeler arasında bir kardeşlik bağı oluşturduğunu dile getirdi.

Çorum'dan festivale katılan görsel sanatlar öğretmeni ve ressam Güler Gök de Tunus halkının Türk sanatçılara gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti anlattı.

Gök, Tunuslu sanatçıların Türkiye'ye gelerek Türk kültürünü tanımasını, Türk sanatçıların da Tunus'ta farklı sanat anlayışlarıyla tanışmasını istediğini belirterek, "Sanat hiç bitmiyor. Sürekli devam ediyor." dedi.

Denizli'den katılan görsel sanatlar öğretmeni Muhammed Lengerli ise çalışmasında farklı kültürel değerleri tek bir resimde buluşturmaya çalıştığını söyledi.

Lengerli, kendisinin de üniversitede öğrencisi olduğu Dağlı'nın sanatçılara yurt dışında görünürlük kazanabilecekleri fırsatlar sunduğunu bildiren, Tunus halkının misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

22 ülkeden sanatçıları buluşturan festival

Monastir Uluslararası Güzel Sanatlar Festivali, her yıl Ağustos-Eylül döneminde düzenleniyor.

Monastir Güzel Sanatlar Derneği Başkanı ve Festival Direktörü Samiye eş-Şavuş, festivale 22 ülkeden 50 yabancı ve 20 Tunuslu sanatçının katıldığını söyledi.

Sanatçıların Tunus'un farklı bölgelerini ziyaret ederek ülkenin kültürel ve turistik değerlerini tanıma fırsatı bulduğunu vurgulayan Şavuş, festivalin sanatın yanı sıra kültürel ve turistik bir buluşma niteliği taşıdığını ifade etti.

Şavuş, derneğin dünyanın farklı ülkelerindeki benzer kuruluşlarla 14 kardeşlik anlaşması bulunduğunu, Türkiye'den pek çok güzel sanatlar enstitüsü ile de işbirliği yaptıklarını aktararak, "Türk sanatçılarıyla kültürel işbirliğimizi geliştirmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Festivalde resim, heykel, mozaik ve hat gibi farklı sanat disiplinlerinin bir araya geldiğini belirten Şavuş, amaçlarının farklı kültür ve sanat anlayışlarını buluşturmak olduğunu söyledi.

3 bin eserin yer aldığı uluslararası müze

Şavuş, derneğin en önemli özelliklerinden birinin festival ve diğer etkinliklerde ortaya çıkan eserleri muhafaza etmesi olduğunu belirtti.

Monastir'de bulunan uluslararası müzede yaklaşık 3 bin eserin yer aldığını ifade eden Şavuş, müzenin genişletilmesi için yeni çalışmaların da sürdüğünü kaydetti.