Türk Savunma Sanayii, Yapay Zeka ile Güçlenmeyi Hedefliyor - Son Dakika
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Türk Savunma Sanayii, Yapay Zeka ile Güçlenmeyi Hedefliyor

Türk Savunma Sanayii, Yapay Zeka ile Güçlenmeyi Hedefliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Siber Güvenlik Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Bahadır Bülbül, Türk savunma sanayisindeki üstünlüğü yapay zekayla daha da güçlü hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bülbül, yapay zekanın savunma sanayisindeki gelişimini teşvik etmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve yapay zekanın otonom sistemlerde karar verme, hareket kabiliyeti ve sürü yetenekleri gibi alanlarda önemli bir etki beklediklerini ifade etti. Türk savunma sanayisi için yapay zekanın önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Bülbül, bu teknolojileri hızla kazandırmaya çalışarak üstünlüğün artırılabileceğini söyledi.

17.05.2024 12:56
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Siber Güvenlik Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Bahadır Bülbül, Türk savunma sanayisindeki üstünlüğü yapay zekayla daha da güçlü hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bülbül, Mersin'in Tarsus Üniversitesi ev sahipliğinde organize edilen "32. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı"nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde dünyanın en iyileri arasına girdiğine dikkati çeken Bülbül, "Türkiye'de savunma sanayisi son yıllarda önemli bir ivme kazandı. En rekabetçi alanlarımızdan biri haline geldi. Dünyada artık savunma sanayisinde takip eden değil, takip edilen konuma geldiğimizi düşünüyoruz." dedi.

Bülbül, savunma sanayisinde yeni gelişmelere ayak uydurduklarını, bunun en önemli örneğinin yapay zeka teknolojisi olduğunu dile getirdi.

Yapay zekanın tüm sektörleri etkilediğini anlatan Bülbül, "Yapay zeka çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Savunma sanayisindeki üstünlüğümüzü devam ettirebilmek için yapay zekadaki bu ivmeyi savunma sanayimize de kazandırmak istiyoruz. Bu amaçla çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Yapay zekanın savunma sanayisindeki gelişimini teşvik etmeye yönelik gayretlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

"Otonom sistemlerdeki karar verme, hareket kabiliyeti, sürü yetenekleri öne çıkıyor"

Bülbül, yapay zekanın savunma alanındaki kullanımına ilişkin çeşitli sonuçların ortaya çıkabileceğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Özellikle otonom sistemlerdeki karar verme, hareket kabiliyeti, sürü yetenekleri öne çıkıyor. Karar destek anlamında özellikle büyük veri dil modellerinin çok hızlı bir şekilde gelişimini takip ediyoruz. Karar verici asistanlar anlamında savunma sanayisinde yakın dönemde önemli bir etki bekliyoruz. Bunun dışında görüntü işleme gibi konularda da yüksek başarılı sonuçlar elde edilmesi ve bu yolda çeşitli sistemlerimizin daha iyi kararlar almasına yönelik etkileri de bekliyoruz. Simülasyon ve eğitim araçlarındaki yeteneklerimiz de görülüyor. Bunlar sadece birkaç örnek. Birçok alanda eş zamanlı önemli gelişmelerin yaşanacağı bekleniyor."

"Yapay zeka bizim için bir fırsat"

Türk savunma sanayisi için yapay zekanın önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Bülbül, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, bilişim alanındaki bir teknoloji. Bu teknolojileri kazanmak, diğer teknolojilere göre daha hızlı gerçekleşebiliyor. Bu bizim için bir fırsat. Dünyayla eş zamanlı olarak aynı seviyede fırsatlara sahibiz. Eğer gayret eder ve bu teknolojileri savunma sanayimize hızla kazandırmaya çalışırsak üstünlüğümüzü yakın zamanda daha da artıracağımızı düşünüyorum."

Kaynak: AA

Ahmet Bahadır, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Savunma Sanayii, Yapay Zeka ile Güçlenmeyi Hedefliyor - Son Dakika

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