Türk Savunma Sanayisinden FPV Dron: MERKÜT - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Savunma Sanayisinden FPV Dron: MERKÜT

Türk Savunma Sanayisinden FPV Dron: MERKÜT

SAVX Teknoloji, MERKÜT FPV kamikaze dronunu geliştirerek muharebe sahasındaki ihtiyaçlara yanıt veriyor.

03.02.2025 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Operatörün sanki dronun içindeymiş gibi uçuş yapmasını sağlayan ve muharebe sahalarında kullanımı giderek artan FPV kamikaze dronlara yönelik olarak Türk savunma sanayisindeki yeteneklerle yeni bir çözüm geliştirildi.

Pasifik Teknoloji bünyesinde faaliyet gösteren SAVX Teknoloji, insansız hava araçları (İHA) konusunda sahip olduğu kabiliyetlerle İHA Trafik Yönetim Sistemi ve çeşitli platformlar ortaya koyuyor.

Şirket, SAHA EXPO 2024'te tanıttığı MERKÜT FPV kamikaze dronu geçen süre içerisinde çeşitli testlerden geçirip göreve hazır hale getirdi.

SAVX Teknoloji Kurucusu Abdullah Aktaş, FPV dronların muharebe sahasının güncel ihtiyaçlarından biri olduğunu ve bunu dikkate alarak MERKÜT'ü geliştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 8 aydır MERKÜT üzerinde çalıştıklarını anlatan Aktaş, bu süreçte tasarımdan başlayarak tasarım doğrulama ve bunun testleri, mühimmat ve tapa entegrasyonu gibi aşamaları geride bıraktıklarını ifade etti. Aktaş, MERKÜT'e ilişkin şu bilgileri verdi:

"20 dakika uçuş süresi var. 8 kilometre menzile gidebiliyor. Yönlendirilmiş, parçacık tesirli bir mühimmat sistemine sahip. Üzerinde durduğumuz önemli hususlardan birisi emniyet. FPV dronlar hobi sektöründen askeri kullanıma girdi. Özellikle Rusya- Ukrayna muharebelerinde bunu sıklıkla gördük. Emniyet seviyelerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünerek biz özellikle bu alanda da çalışmalarımızı ilerlettik. Emniyetli bir tapa sistemi ekledik. Mekanik bariyeri bulunan, her durumda mühimmatı emniyetli tutan bir tapa sistemi ekledik. Tasarladığımız yönlendirilmiş bir mühimmatla bu tapa sistemini birleştirerek patlama testlerini gerçekleştirdik. Mühimmatımızın içerisinde yaklaşık 950 parçacık var. Antipersonel dediğimiz tiplerden ve hedefe homojen bir dağılım gerçekleştiriyor parçacıklar. Akabinde yaklaşma sensörü entegre ettik. FPV dronlar operatör kontrolünde olduğu için operatör aynı zamanda hedefe isabet etmeye çalışırken bir taraftan da patlama noktasını ayarlamaya çalışıyor. Bu ise operatöre bazı zorluklar getirebiliyor. Bu sebeple görevin son fazı dediğimiz patlama anını otomatikleştirecek bir yaklaşma sensörü entegre ettik. Bunun sayesinde patlama mesafesi 20 santimetre ile 5 metre aralığında seçilebiliyor operatör tarafından. Operatör sadece hedefi tutturmaya odaklanıyor. Mühimmat, sistem hedefe belli bir mesafe kala otomatik olarak ateşlenmiş oluyor. Bu özellikle operatörlerin işini kolaylaştıracak ve mühimmatın etkinliğini de artıracak bir özellik. Aynı zamanda mühimmatın etkinliğini de artırmış oluyor. Çünkü antipersonel mühimmatlarda hedefe belli bir mesafe kala patlamanın gerçekleşmesi gerekiyor ki parçacıklar güzel bir şekilde dağılabilsin."

Hem mekanik hem elektronik emniyetli tapa sistemi sayesinde risklerin önüne geçildiğini, görev iptali durumunda güvenli iniş ve tekrar depolama yapılabildiğini vurgulayan Aktaş, hava aracının belli irtifaya çıkması ve belli operatör komutlarının verilmesi sonrasında tapanın aktifleştirilebildiğini, bunların haricinde emniyetli içimde tutulduğunu belirtti.

Kullanıcıların sahadaki ihtiyaçlarına cevap verebilen bir ürün oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Aktaş, bu doğrultuda MERKÜT'ü elektronik harp dayanımı iyi, kullanımı kolay, mühimmat etkinliği yüksek bir çözüm olarak geliştirdiklerini kaydetti.

Abdullah Aktaş, "Birçok patlamalı test gerçekleştirdik. Bahsettiğimiz özelliklerin hepsini katılımcıların da olduğu ortamda doğruladık. Şu an göreve hazırız." dedi.

Yeni versiyonları yolda

Ürünün yeni versiyonları için de çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:

"Zırh delici mühimmat çalışmasına devam ediyoruz. Elektronik harp şartlarından etkilenmemesi için fiber optik kullanım özelliği geliştiriyoruz. Hem operatörün içini kolaylaştırması hem de vuruş etkinliğinin artırılması anlamında hedef tespit ve takip algoritmaları üzerinde çalışıyoruz. Aslında İHA sistemlerdeki en kıymetli şey bunların yazılımları. Bu yazılımları ilerletmek ve geliştirmek üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Elektronik kartları, yazılımları kendimizin geliştiriyor olması bize çok büyük kolaylık sağlıyor.

MERKÜT'ü geliştirirken maliyet etkin, ihtiyaçları karşılayacak ve yerlilik oranı yüksek bir ürün olmasına dikkat ettik. Bu kapsamda yerli olarak geliştirdiğimiz kendi gövde çalışmamız var alternatif malzemelerden. Kendi geliştirdiğimiz tapa kartı yazılım sistemlerimiz var. Hız kontrol kartlarını, uçuş kontrol kartlarını kendimiz geliştiriyoruz. Hem tedarikçilerimizle çalışırken hem kendi bünyemizde geliştirdiğimiz ürünlerle seri üretime uygun bir tasarım gerçekleştirdik. Bu anlamda da yüksek adetli üretimler için hazırız."

?Aktaş, MERKÜT'ün ayrıca harici haberleşme sistemi bağlantısı sunarak operatör emniyetini her koşulda güvence altına aldığını, gece ve gündüz, çeşitli hava koşullarında kullanılabilen termal kamera opsiyonu bulunduğunu, sağanağa dayanıklı yapısıyla görev kesintisizliğini sağladığını bildirdi.

MERKÜT daha da akıllanacak

SAVX Teknoloji Genel Müdürü Adnan İman da insansız hava araçlarına yönelik çalışmalara yazılımla başlayıp, bunu donanım üretimiyle sürdüklerini söyledi.

Teknolojinin hiç olmadığı kadar hızlı değiştiğini, buna uygun bir dinamizm gerektiğini vurgulayan İman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"SAVX'i kurarken 'Türkiye Yüzyılı'nda değişen teknolojiye uygun konseptlerin geliştirilmesine yönelik son derece dinamik bir yapı hazırladık. İnsansız hava araçları noktasında dronların üretimini, bunların otonomlaştırılmasını, otonom ya da FPV dediğimiz segmentte çeşitli ürünler ortaya koymayı hedefledik. Bu maksatla yaptığımız çalışmalar neticesinde çok sayıda dron modelimiz mevcut. MERKÜT de bunlardan birisi.

Aslında Ukrayna Savaşı ile gündeme gelen bir konu FPV. Ukrayna Savaşı'nda ağır tonajlı, yüksek maliyetli silah sistemlerinin bir kuvvet çarpanı olarak gelişen insansız hava teknolojileriyle alt edilebildiğine dair emareler gördük. Bu maksatla bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de FPV dron gündeme geldi. Muharebe sahasında çokça karşılaştığımız elektronik sabotajlara karşı da güvenli bu ürünü üretmek için yola çıktık. Tasarımda muharebe sahasından aldığımız geri dönüşler doğrultusunda çeşitli geliştirmeler yaptık. Özellikle mühimmat etkinliği noktasında kendi geliştirdiğimiz mühimmat çok defa denenerek doğrulandı. Şu anda hazır bir ürün olarak kullanıcılara sunuyoruz.

FPV dronlar noktasında havada kalış süresi, faydalı yükünün (payload) daha yüksek miktarlara çıkarılması, muharebe etkinliğine tesir eden vasıtalarının geliştirmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Biz aynı zamanda bir yazılım firmasıyız. Yazılım noktasında otonom modeller üzerinde de çalışıyoruz. Otonom modellerde yapay zeka kullanımı sayesinde muharebede daha etkin, 'Türkiye Yüzyılı'nın ihtiyaçlarına cevap verebilecek ürünler ortaya koymayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Savunma Sanayisinden FPV Dron: MERKÜT - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:20 Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye’ye geliyor Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
12:15 Mansur Yavaş’tan CHP lideri Özel’i zora sokacak ’’Ön seçim’’ çıkışı Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
10:00 Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu Ocak ayı enflasyon oranı belli oldu
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:34 VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı VAR kararları maçın önüne geçti: Göztepe, 456 gün sonra bir ilki yaşadı
18:21 9 anketin ortalaması yayımlandı Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı 9 anketin ortalaması yayımlandı! Ortaya çıkan sonuç çok çarpıcı
17:50 Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray’dan ayrılması an meselesi Kendi isteğiyle kadroda yok: Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan ayrılması an meselesi
17:38 Hamle Elon Musk’tan geldi Suriye’nin yeni yönetimine sansür Hamle Elon Musk'tan geldi! Suriye'nin yeni yönetimine sansür
17:27 Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir’in deprem riski İstanbul’dan daha yüksek Jeofizik mühendisinden korkutan uyarı: İzmir'in deprem riski İstanbul'dan daha yüksek
17:23 Alvaro Morata, Türkiye’ye ayak basar basmaz rekor kırdı Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
17:19 Malatya’da kuaförler pazar günü de çalışabilecek Malatya'da kuaförler pazar günü de çalışabilecek
16:57 Naci Görür’den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı Naci Görür'den ardı ardına yaşanan depremler sonrası Egelileri endişelendiren uyarı
16:47 Gençlerin ’’kız meselesi’’ tartışmasında kan aktı Gençlerin ''kız meselesi'' tartışmasında kan aktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 13:21:49. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Savunma Sanayisinden FPV Dron: MERKÜT - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.