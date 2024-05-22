Türk Seramik Uzmanları, Çin ve İznik Arasındaki Porselen Sanatı Bağlantısını Vurguluyor - Son Dakika
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Türk Seramik Uzmanları, Çin ve İznik Arasındaki Porselen Sanatı Bağlantısını Vurguluyor

Türk Seramik Uzmanları, Çin ve İznik Arasındaki Porselen Sanatı Bağlantısını Vurguluyor

Türk seramik uzmanları, Çin'in Jingdezhen kenti ile İznik'in, iki antik kent arasındaki müşterek kültürel değerlere ve porselen sanatına olan tutkularına tanıklık ettiğini kaydetti. Seramik sanatçısı Adil Can Güven, Çin porseleniyle İznik seramikleri arasında benzerlikler olduğunu belirtti. Jingdezhen'de üretilen porselenlerin İznik seramiklerinde halen kullanıldığına dikkat çekti. İznik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya ise İznik ile Jingdezhen'in kardeş kentler olduğunu ve sanatçıların etkileşiminin önemli olduğunu ifade etti.

22.05.2024 16:10
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Burak Akıncı

İZNİK, 22 Mayıs (Xinhua) -- Türk seramik uzmanları, Çin'in Jingdezhen kenti ile İznik'in, iki antik kent arasındaki müşterek kültürel değerlere ve porselen sanatına olan tutkularına tanıklık ettiğini kaydetti.

Ünlü seramik sanatçısı Adil Can Güven kısa süre önce Xinhua'ya verdiği söyleşide, "Çin porseleniyle İznik seramikleri arasında pek çok benzerlik bulunuyor" dedi.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan dünyaca ünlü "porselen başkenti" Jingdezhen'i kısa süre önce ziyaret eden 70 yaşındaki seramik sanatçısı Güven, kentten ve kentin 2.000 yıl öncesine uzanan porselen yapım tarihinden "çok etkilendiğini" söyledi.

"Jingdezhen'de üretilen porselenler bizi çok etkiledi" diyen Güven, kentteki yerel müzede sergilenen bazı parçalardaki desenlerin İznik seramiklerinde halen kullanıldığını vurguladı. Üzüm ve dalga desenleri bunlar arasında yer alıyor.

Sanatçı, Çin'in ünlü mavi-beyaz porseleninin, seramik sanatında "Osmanlılara büyük ölçüde ilham verdiğini" belirtti.

Güven'e göre, Jingdezhen'de üretilen ve antik İpek Yolu aracılığıyla İslam dünyasına ihraç edilen porselenler, şu anda kentin günümüz Türkiye'siyle paylaştığı ortak değerlere ve seramik tutkusuna tanıklık ediyor.

Seramik alanında çalışan bir akademisyen ve uzman olan Mehmet Aras, İznik'te Xinhua'ya verdiği demeçte, Jingdezhen porselenlerinin Osmanlı döneminden bu yana Türk çini ustalarına ilham verdiğini ve Türkiye'de porselen üretiminin başlamasına zemin hazırladığını söyledi.

İznik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya, Xinhua'ya verdiği demeçte, Türkiye'nin "seramik başkenti" İznik ile Çin'in "porselen başkenti" Jingdezhen'in günümüzde kardeş kentler olduğunu, sanatçıların ve yerel yetkililerin karşılıklı etkileşimlerinin ise son derece önem taşıdığını ifade etti.

Kaya, "Jingdezhen ile İznik, kültür ve medeniyet gibi pek çok açıdan ortak özellikler barındıran iki antik kent. Kentler arasında bir dostluk ve kardeşlik köprüsü kurmayı başardık" dedi.

Aras ve Kaya geçtiğimiz Ekim ayında düzenlenen 2023 Çin Jingdezhen Uluslararası Seramik Fuarı'na katılmış.

Kaya, "Jingdezhen'de gördüklerime ve yerel tarihin nasıl canlı tutulduğuna hayran kaldım" dedi.

Kaya, "İznik seramikleri, Çin porseleninden ilham alıyor. Bu ilhamın çıkış noktası ise Jingdezhen" diye ekledi.

Öte yandan, İstanbul'da bulunan Topkapı Sarayı Müzesi'nin 'Klasik Dönem Mutfaklar Bölümü' büyük bir yenileme çalışmasının ardından, Mayıs ayının başlarından bu yana Çin porselenlerinden oluşan geniş koleksiyonuna eklenen parçaları sergilemeye başladı.

Padişahlar için özel olarak üretilen parçaların da aralarında bulunduğu binlerce Çin porseleni, üç yıllık restorasyonun ardından yerli ve yabancı turistlerin ziyaretini bekliyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Türk Seramik Uzmanları, Çin ve İznik Arasındaki Porselen Sanatı Bağlantısını Vurguluyor - Son Dakika

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