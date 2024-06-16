Türk STK'leri Kurban Bayramı'nda Çad'a yardımlarda bulundu - Son Dakika
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Türk STK'leri Kurban Bayramı'nda Çad'a yardımlarda bulundu

Türk sivil toplum kuruluşları (STK), Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Cansuyu Derneği, Tebessüm Derneği ve Sadakataşı Derneği gibi birçok STK, Çad'ın farklı şehirlerinde kurban dağıttı. Türk STK'leri 2012 yılından beri iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden canlanmasıyla Çad'da yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

16.06.2024 20:33
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Türk sivil toplum kuruluşları (STK), Kurban Bayramı dolayısıyla Çad'da yardımlarda bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Türk Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Cansuyu Derneği, Tebessüm Derneği ve Sadakataşı Derneği gibi birçok STK, Çad'ın farklı şehirlerinde kurban dağıttı.

Sadakataşı Derneği gönüllüsü İbrahim Yılmazer, AA muhabirine, "Kurbanları ihtiyaç sahiplerine, komşularımıza ve sevdiklerimize dağıtarak, paylaşım ve cömertliğin güzel şekillerini göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Yılmazer, yaklaşık 300 büyükbaşın kesilerek başkent Encemine'nin farklı bölgelerine dağıtılacağını kaydetti.

Türk STK'leri 2012 yılından beri iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden canlanmasıyla Çad'da yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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