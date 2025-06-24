Türk Takımı ABD'de Roket Yarışmasında 3. Oldu - Son Dakika
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Türk Takımı ABD'de Roket Yarışmasında 3. Oldu

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24.06.2025 12:53
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Türk Takımı ABD\'de Roket Yarışmasında 3. Oldu
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Karabük Üniversitesi'nden Gök-Han Takımı, ABD'de roket yarışmasında dünya üçüncülüğü kazandı.

ABD'de roket yarışmasında dünya üçüncülüğü ile Türk bayrağını dalgalandırdılar

KBÜ'lü öğrencinin danışmanlığındaki takım ABD'de üçüncü oldu

KARABÜK - Karabük Üniversitesi öğrencisinin danışmanlığında Gök-Han Takımı Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ederek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki roket yarışmasında üçüncülük kazandı.

Karabük Üniversitesi mezunu ve aynı zamanda yüksek lisans öğrencisi Talha Dağ'ın danışmanlığını yaptığı Gök-Han Roket Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde düzenlenen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'nda (IREC 2025 - International Rocket Engineering Competition) önemli bir başarıya imza attı.

İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan takım, roketlere entegre edilen faydalı yüklerin verimliliğinin test edildiği "SDL Payload Challenge" kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Tamamen yerli olarak geliştirilen roket sistemi, yarışma kapsamında başarıyla test edilerek uluslararası jüri tarafından büyük beğeni topladı. Sistem, roketlerin yönelim kontrolünü sağlayarak yüksek hassasiyet ve dengeyle görevini yerine getirdi.

Karabük Üniversitesinde yüksek lisans eğitimine devam eden Talha Dağ, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Roket yarışmalarında belirli teknik ihtiyaçlar ve kriterler var. Biz de bunlara göre kendi roketimizi tasarlıyor, uçuş algoritmamızı ve kontrol sistemimizi tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştiriyoruz. Bu sistem %100 yerlilik oranına sahip. Sadece roket üretmiyoruz, aynı zamanda teknik yeterliliğe sahip insan kaynağı da yetiştiriyoruz" dedi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gök-Han Roket Takımı'nı tebrik ederek "TEKNOFEST takımlarımız Amerika'da düzenlenen Roket yarışması IREC 2025'te Tarih Yazdı! Gök-Han Roket Takımımız, "SDL Payload Challenge"da 3.'lük elde etti. IREC 2025'e katılarak bayrağımızı ve ülkemizi gururla temsil eden tüm takımlarımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Türk Takımı ABD'de Roket Yarışmasında 3. Oldu - Son Dakika

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