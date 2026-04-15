Türk Tarih Kurumu 95 Yaşında

Ersoy, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Türk Tarih Kurumunun kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 15 Nisan 1931'de kurulan kurumun, köklü birikimi ve bilimsel çalışmalarıyla tarih alanında önemli bir misyon üstlendiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Türk tarihinin ilmi temellerle araştırılması ve milletimizin ortak hafızasının güçlendirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türk Tarih Kurumunun 95'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Geçmişten bugüne uzanan bu birikimin, tarih bilincinin güçlendirilmesi ve kültürel mirasımızın korunarak geleceğe aktarılması açısından taşıdığı değer her geçen gün daha da artmaktadır. Bu vesileyle, Türk Tarih Kurumunun gelişimine katkı sunan tüm bilim insanlarını ve kıymetli çalışanlarını tebrik ediyor, bugün bu mirası yaşatanlara gönülden teşekkür ediyorum."