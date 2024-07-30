Türk Telekom Saha Dolaplarından Akü Hırsızlığı Yapan Şüpheli Batman'da Yakalandı - Son Dakika
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Türk Telekom Saha Dolaplarından Akü Hırsızlığı Yapan Şüpheli Batman'da Yakalandı

Siirt, Ardahan, Elazığ ve Bursa'da kendisini Türk Telekom personeli gibi göstererek saha dolaplarına güç sağlayan aküleri çalan şüpheli, Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin, Siirt ve Batman il emniyet müdürlükleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yakalandığı belirtildi. Türk Telekom saha dolaplarından hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

30.07.2024 21:03
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Siirt, Ardahan, Elazığ ve Bursa'da kendisini Türk Telekom personeli gibi göstererek saha dolaplarına güç sağlayan aküleri çalan şüpheli, düzenlenen operasyonla Batman'da yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 6 Temmuz'da il merkezindeki Türk Telekom İl Müdürlüğüne ait saha dolaplarına güç sağlayan 72 akünün çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldığı bildirildi.

Ekiplerin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi üzerinden 480 saatlik kamera görüntüsü incelediği anlatılan açıklamada, görüntülerden Türk Telekom yeleği giyinen bir kişinin saha dolaplarından çaldığı aküleri bir araca yüklediğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan incelemede H.B. olduğu belirlenen şüphelinin aynı yöntemle Ardahan, Elazığ ve Bursa'da da benzer hırsızlık olaylarına karıştığının anlaşıldığı belirtilerek, şüphelinin Siirt ve Batman il emniyet müdürlükleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Batman'da düzenlenen operasyonda yakalandığı kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Türk Telekom saha dolaplarından hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Telekom Saha Dolaplarından Akü Hırsızlığı Yapan Şüpheli Batman'da Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Telekom Saha Dolaplarından Akü Hırsızlığı Yapan Şüpheli Batman'da Yakalandı - Son Dakika
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