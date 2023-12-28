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Türk Uçurtma Takımı Hindistan'da festivalde - Son Dakika
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Türk Uçurtma Takımı Hindistan'da festivalde

Türk Uçurtma Takımı, Hindistan'ın Kerala eyaletine bağlı Kozhikode kentinde düzenlenen Beypore Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı. Dev Türk bayrağı uçurtması ve diğer uçurtmalar büyük ilgi gördü. Takım, festivalde Türk uçurtma kültürünü tanıttı ve atölyeler düzenledi.

Türk Uçurtma Takımı Hindistan\'da festivalde
28.12.2023 - 11:12,
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Türk Uçurtma Takımı, Hindistan'ın Kerala eyaletine bağlı Kozhikode kentinde düzenlenen Beypore Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı. Aralarında dev Türk bayrağının da bulunduğu uçurtmalar festivalde ilgiyle karşılandı.

Hindistan'ın en önemli festivallerinden biri olan Beypore Uluslararası Su Festivali'nin üçüncüsü, geniş bir katılımla başladı. Festival kapsamında düzenlenen uluslararası uçurtma etkinliğine ev sahibi Hindistan'ın yanı sıra Türkiye, Fransa, Yeni Zelanda, Vietnam, Umman ve ABD gibi ülkeler katıldı.

Festivalde Mehmet Naci Aköz ve Selçuk Koç'tan oluşan Türk Uçurtma Takımı, başta 60 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağı uçurtma olmak üzere, devasa boyutlardaki toplam 6 uçurtmayı göklerle buluşturdu.

AKÖZ: HİNDİSTAN HALKI TÜRK KÜLTÜRÜNÜ MERAK EDİYOR

Türk Uçurtma Takımı'nın Hindistan'da gördüğü ilgiden memnun olduklarını dile getiren Takım Kaptanı Mehmet Naci Aköz, "Türk Uçurtma Takımı olarak, ülkemizi bugüne kadar pek çok ülkede başarıyla temsil ettik. Bu festivallerde hem Türk uçurtma kültürü hakkında gittiğimiz ülkenin yetkililerini ve vatandaşlarını bilgilendiriyoruz hem de özel olarak hazırladığımız uçurtmaları uçurarak çeşitli şovlar yapıyoruz. Hindistan'da da gerek uçurtma kültürümüz gerekse uçurtma şovlarımız büyük ilgi gördü. Burada çeşitli zamanlarda farklı uçurtma etkinlikleri düzenleniyor. Bugüne kadar birçoğuna katıldık. Hem katıldığımız festivallere gelen insanlar hem de ekibimiz çok mutlu oldu. Türk Uçurtma Takımı'na büyük ilgi ve sıcaklık gösteriliyor. Hindistan halkı Türk kültürünü merak ediyor ve tanımak istiyor. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI KABUL ETTİ

Türk Uçurtma Takımı Hindistan'da ayrıca festival alanında atölyeler kurdu. Uçurtma meraklılarına Türk uçurtmalarının yapımı konusunda bilgiler de verdi.  Festivale katılanlar, Türk Uçurtma Takımı Kaptanı ve İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz gözetiminde, kendilerine verilen çıtaları birleştirerek, uçurtma kültürünün önemli bir parçası olan altıgen uçurtma yaptı.

Türk Uçurtma Takımı bunun yanı sıra, Kozhikode kentinde düzenlenen diğer etkinliklere katılarak, Türk çocuk oyunları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Ekip ayrıca Kozhikode Belediyesi'ni de ziyaret ederek hem Türk uçurtmalarını hem de Türk Uçurtma Takımı'nın çalışmaları hakkında, Belediye Başkanı Dr. Beena Philip'e bilgi verdi.

Kaynak: DHA
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Selçuk Koç, India, Kültür, Uluslararası İlişkiler, Spor, Güncel, Son Dakika

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