Türk Üniversiteleri QS Sıralamasında İlerliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk Üniversiteleri QS Sıralamasında İlerliyor

Türk Üniversiteleri QS Sıralamasında İlerliyor
19.06.2025 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK, Türkiye'den 26 üniversitenin QS 2026 sıralamasında yer aldığını duyurdu, 11'i ilk 1000'de.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), dünya genelinde 106 ülke ve bölgeden 1500 üniversitenin bulunduğu QS 2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye'den 26 üniversitenin yer aldığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin sıralamada 20'den fazla üniversitesi bulunan ülkeler arasında en çok ilerleme kaydeden dördüncü ülke olduğu belirtildi.

İlk 1000'de Türkiye'den 11 üniversitenin yer aldığı, 9'unun geçen yıla göre sıralamasını yükselttiği, 2'sinin yerini koruduğu ve hiçbir üniversitenin gerilemediği bildirildi.

Açıklamada, 2 Türk üniversitesinin ilk 300'e, 4 Türk üniversitesinin ilk 400'e, 6 Türk üniversitesinin de ilk 500'e girdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"ODTÜ 269'uncu, İTÜ 298'inci olarak dünyanın en iyi ilk 300 üniversitesi arasına girerken Koç Üniversitesi 323'üncü, Boğaziçi Üniversitesi ise 371'inci sıraya yükseldi ve en iyi 400 üniversite arasında yerini aldı. Sabancı Üniversitesi 404'üncü, Bilkent Üniversitesi ise 415'inci sırada yer alarak dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girmeyi başardı. Böylece 6 Türk üniversitesi, dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında yer aldı."

Açıklamada, 1000'e giren üniversiteler sıralamasında Hacettepe Üniversitesinin 571'inci, İstanbul Üniversitesinin 628'inci, Ankara Üniversitesinin 697'nci, Yıldız Teknik Üniversitesinin 736'ncı ve Gazi Üniversitesinin 915'inci sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

QS'in Türkiye raporuna göre "İşveren İtibarı" göstergesinde ODTÜ, Boğaziçi ve İTÜ'nün dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girdiği belirtilen açıklamada, Türk yükseköğretiminin, Türk üniversitelerinin ve Türkiye'nin uluslararası akademik itibarının hızla yükseldiği bildirildi.

"Bu başarı tesadüf değil"

Açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın, "Bu başarı, tesadüf değil. Hep birlikte çok çalıştık. Daha iyilerini de başaracağız. Sıralamalara giren ve gayret gösteren tüm üniversitelerimizi tebrik ederim." değerlendirmesine de yer verildi.

Kaynak: AA

Türkiye, ankara, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Üniversiteleri QS Sıralamasında İlerliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kassam Tugayları’ndan Gazze’de İsrail’e ağır darbe Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe
Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı Usta sanatçı Mehmet Erenler son yolculuğuna uğurlandı
Zehra Güneş’in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu
ABD Senatosu’nda İran alarmı Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak ABD Senatosu'nda İran alarmı! Tüm senatörlere gizli brifing yapılacak
Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti Önce annesinin mezarını ziyaret etti, intihar etti
Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı Evladına merdivende tekme atan baba suç makinesi çıktı
İstanbul’da otomobilde kanlı infaz İstanbul'da otomobilde kanlı infaz
İran’dan İsrail’e misilleme Soroka hastanesini füzelerle vurdu İran'dan İsrail'e misilleme! Soroka hastanesini füzelerle vurdu
Hazırlıkları tam 4 ay sürdü Antalya’da dev uyuşturucu operasyonu Hazırlıkları tam 4 ay sürdü! Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu
ABD’nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız ABD'nin ardından savaşa bir süper güç daha müdahil oluyor: Seyirci kalamayız
Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam Benzin ve motorine gece yarısı çifte zam

07:51
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
00:55
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
20:36
Trump: İran’a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
Trump: İran'a saldırıp saldırmama kararımı iki hafta içinde vereceğim
19:44
ABD ile İran arasında görüşme iddiası İran o teklifi reddetmiş
ABD ile İran arasında görüşme iddiası! İran o teklifi reddetmiş
10:05
Liverpool’un genç yeteneği tatil için Bodrum’u seçti Ödediği hesap çok konuşuldu
Liverpool'un genç yeteneği tatil için Bodrum'u seçti! Ödediği hesap çok konuşuldu
10:04
İran’ın vurduğu Tel Aviv’de büyük yıkım
İran'ın vurduğu Tel Aviv'de büyük yıkım
09:50
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda şahane gol
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
09:46
Genç kızların otel odasında korku dolu anları Telefona sarılıp babalarını aradılar
Genç kızların otel odasında korku dolu anları! Telefona sarılıp babalarını aradılar
09:44
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
Trump kararı duyunca resmen çıldırdı: Gerçek bir aptal
08:58
Putin’den İran’a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
Putin'den İran'a destek: Sinyalleri verdik, seçenekler masada
08:58
Acun Ilıcalı’dan Müge Anlı’ya canlı yayında övgü
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 08:05:16. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Üniversiteleri QS Sıralamasında İlerliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.