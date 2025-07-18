Türk Vatandaşlarına Hızlı Şengen Vizesi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşlarının artık daha hızlı ve kolay şekilde ilk defa çok girişli Şengen vizesi alabileceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, 2024'ten bu yana Avrupa Birliği (AB) tarafıyla bu çerçevede kapsamlı görüşmelerde bulundu.

Beklenen iyileşmeler kapsamında, Türk vatandaşları daha hızlı ve kolay şekilde ilk defa çok girişli vize alabilecek, sonraki başvurularında aşamalı olarak daha uzun süre geçerli çok girişli vize temin edebilecek.

Öngörülen iyileştirmelerin, Türk vatandaşlarının Şengen vizesi sürecinde yaşadıkları, kısa süreli vize ita edilmesi veya daha evvel çok girişli vize almış olanların vize bitiminde başvurduklarında daha az geçerlilik süreli vize almaları gibi zorlukları önleyeceği değerlendiriliyor.

Şengen vizeleri için Ankara'da ilk kapsamlı görüşme

Aralık 2024'te Şengen vizeleri için Ankara'da ilk kapsamlı görüşme yapılmış; görüşmede, Ankara Büyükelçilikleri ile bir takvime bağlı olarak vize konularında düzenli toplantılar gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalınmıştı.

?Bu çerçevede, Türkiye'deki Şengen ülkelerinin temsilciliklerinin konsolosluk birimleriyle bakanlık üst üste kapsamlı görüşmeler yapmış ve sorunlar tek tek dikkate getirilmişti.