Türk Vatandaşlarının Lübnan Tahliyesi Başladı

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Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyelerinin başladığını, ek olarak hava yoluyla Türkiye'ye dönmek isteyenler için de hazırlık yapıldığını ve ön başvuruda bulunulabileceğini duyurdu.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği, X sosyal medya hesabından Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyesine başlandığı belirtilen açıklamada, "Hava yoluyla ülkemize intikal etmek isteyen vatandaşlarımız için Beyrut- İstanbul Havalimanı ve/veya Beyrut-Çukurova Havalimanı güzergahlarında ücreti mukabil, sınırlı sayıda uçak seferi düzenlenmesi için hazırlık yapılmaktadır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Türkiye'ye hava yoluyla intikal etmek isteyen vatandaşların ön kayıt başvurularını, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29) aracılığıyla yapmalarının mümkün olduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamada, uçuşların ne zaman ve hangi güzergahta yapılacağı gibi detayların kayıt yaptıran vatandaşlarla bilahare paylaşılacağı bildirildi.

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, uçak için ön başvuruların toplanmasının ardından belli bir ücret karşılığı bu uçuşlara katılmak isteyen yeterli sayıda başvuru olursa tarih, güzergah ve uçuş sayısı saptanacak.

Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşların dönüşlerini kolaylaştırmak amaçlı düzenlenecek tarifesiz uçak seferleriyle deniz yoluyla tahliyeye bir alternatif sunulacak ve gerekmesi halinde ayrıca yeni gemiler de gönderilecek.

Bugün Lübnan'dan deniz yoluyla tahliye edilecek 1900 civarı yolcu, iki gemiyle Türkiye'ye doğru yola çıkacak.