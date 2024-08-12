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Türk ve Hint Gelenekleriyle Dünyaevine Girdiler

Türk ve Hint Gelenekleriyle Dünyaevine Girdiler

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan Meryem Özarslan ile Hintli Sharjeel Siddique, Türk ve Hint gelenekleriyle dünyaevine girdi. Düğünde unutulmaz anlar yaşandı.

12.08.2024 16:53
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Meryem Özarslan ile 29 yaşındaki Hintli Sharjeel Siddique, Türk ve Hint gelenekleriyle dünyaevine girdi.

Gölhisar Belediyesi Park Orman Sosyal Tesisleri'nde hem Türk hem de Hint gelenek ve görenekleriyle düzenlenen düğünde hayatlarını birleştiren çift, unutulmaz anlar yaşadı.

Kına gecesinde Hindistan'ın geleneksel kıyafetinden giyen gelinin ve damadın ellerine Hint ve Türk müzikleri eşliğinde kına yakıldı.

Düğün alanına mehter takımıyla giriş yapan gelin ve damat, daha sonra geleneksel Hint danslarını sergiledi. Hindistan'tan geleneksel kıyafetleriyle gelen damadın akrabaları da gelinin akrabalarıyla karşılıklı oynadı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Meryem Özarslan, AA muhabirine, Hintli Sharjeel Siddique ile gezmek için gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da tanıştıklarını söyledi.

Arkadaş olduktan sonra evlilik kararı aldıklarını belirten Özarslan, dilleri, kültürleri farklı olsa da anlaşabildiklerini aktardı.

Özarslan, eşi Siddique'nin da Müslüman olduğu için ortak noktalarının olduğunu belirterek, "Onların kültürleri de tıpkı bizim gibi köklü bir kültür. İki kültür birbirine eklendiği zaman ortaya ilginç şeyler çıkıyor. Mesela kına gecesinde bunu yaşadık. İki kültürü de harmanladık, eğlenceli bir ortam oluştu." diye konuştu.

"Bizi bağlayan İslam'dı"

ABD'deki bir bilgisayar teknolojisi şirketinde çalışan damat Sharjeel Siddique de çeviri programı yardımıyla Burdur'un Gölhisar ilçesine geldiğini söyledi.

Türk kültürünün kendi kültürlerinden çok farklı olduğunu dile getiren Siddique, "Bu yüzden bazı endişelerim vardı ama bizi bağlayan İslam'dı. Türkler İslam'ı Hindistan'a getirme konusuna ön ayak olmuşlardır. Bu çok önemli. Beraberce takip edebildiğimiz bir kitap, yani Kur'an-ı Kerim var. Aslında en büyük farklılıklar yemeklerde. Türk insanlarına göre daha baharatlı yiyecekler yiyoruz. Meryem'in 2 yıl içinde buna alışmasını bekliyorum." diye konuştu.

Türkler ile dostluklarının yaklaşık 100 yıl öncesine dayandığını belirten Siddique, şöyle konuştu:

"Benim yaşadığım yer Hindistan'a bağlanmadan önce Haydarabat Krallığı (Haydarabad Nizamlığı) olarak biliniyordu. Son Osmanlı Halifesi Abdülmecit Efendi'nin kızı Dürrüşehvar Sultan'ın Haydarabat Kralı Nizam'ın oğlu Nevvab Azam Cah ile evlendi. İki ülkenin bağlarının güçlenmesi nedeniyle bu evlilik gerçekleşmişti, bizim evliliğimizle de bu bağları sürdürmek istiyoruz."

Damadın babası Wajeed Siddique da oğlunun Meryem'le evlenmesini memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak, "Yemekler, insanlar, müzik her şey çok güzel ve biz burada eğleniyoruz, mutluyuz." dedi.

Hintli damadın annesi Rahath Sabana da gelinin cana yakın olduğunu ifade ederek, Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu anlattı.

Gelinin annesi Fidan Akalın da uzaklara kız vermenin zor olduğunu dile getirerek, "Damadım sevecen, iyi, dürüst biri. Kızımı gözüm kapalı verdim. Allah sonuna kadar götürsün inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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