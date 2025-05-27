Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundaki yazma eserler yarın erişime açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundaki yazma eserler yarın erişime açılıyor

27.05.2025 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yazma eser koleksiyonları arasında özel bir yere sahip olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin yazma eser koleksiyonu dijitalleştirildi.

Yazma eser koleksiyonları arasında özel bir yere sahip olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin yazma eser koleksiyonu dijitalleştirildi.

Koleksiyonun katalog bilgileri ve eserlerin tamamının dijitali yarından itibaren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının (TÜYEK) çalışmasıyla "yek.gov.tr" adresinde erişime açılacak.

TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijitalleşmenin bilgiye ulaşmanın en temel araçlarından birisi haline geldiğini belirterek, "Biz de kurum olarak dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Yakınlarda dijitalleşme ve yapay zeka konulu bir çalıştay da gerçekleştirdik ve bu çalışmalarımız devam edecek." dedi.

"Yazma eserler kültürel kaynak olarak son derece önemli"

Yazma eserlerle ilgili "Bunlar tarihi kaynaklar, tarihi kaynaklarla da sadece uzmanlar ilgilenir" gibi bir algı olduğuna işaret eden Yılmaz, "Halbuki bu böyle bir şey değil. Yazma eserler bir yönüyle bilgiyi taşırken, diğer yönüyle de kültürü, sanatı, üslubu, edebiyatı bir devrin hatırasını taşıyor ve kültürel kaynak olarak son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Coşkun Yılmaz, her yaştan insanı yazma eserlerle buluşturmaya gayret ettiklerini söyleyerek, bu konuya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da çok önem ve destek verdiğini dile getirdi.

Dijitalleştirmenin TÜYEK'in ana faaliyet alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Dijitalleştirmeye bağlı olarak ondan daha önemli olan diğer bir alanımız ise katalog çalışması. 50 civarında uzmanımız katalog biriminde görevli. Nedir katalog? Katalog bir eserin temel bilgilerinin tespit edilmesi ve topluma sunulması. Yani kitabın adı, müellifi nedir, cildi, kağıdı, muhtevası, yazısı gibi temel özelliklerini ihtiva eden bilgileri kitabı inceleyerek tespit etmek ve bunu kayda geçmektir. Eğer katalog çalışmasını tamamlayamazsanız, yazma eserlere ulaşım konusundaki büyük engelleri de tam olarak ortadan kaldıramazsınız. Yani sadece dijitalleştirme yetmiyor. O dijitalleşmeyle beraber katalog bilgisinin de hazırlanması büyük önem taşıyor."

"4 binden fazla eserin tamamı tarandı ve dijitale aktarıldı"

Yılmaz, yakın zamanda Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin yazma eserler koleksiyonunun katalog çalışmalarını tamamladıklarını kaydederek, "Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin yazma eserler koleksiyonu, dünyanın en yaşlı yazma eserler koleksiyonu arasında önemli ve saygın bir yere sahiptir. Özellikle İslam tarihi açısından son derece önemli ve 4 binden fazla eser var." diye konuştu.

Koleksiyonun çeşitli dergahlardan, kütüphanelerden ve camilerden bu eserlerin çalınma riskine karşı bir araya getirilerek oluşturulduğunu söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hem ilmi değeri hem tarihi derinliği hem de sanat değeriyle çok özel bir koleksiyon. Şimdiye kadar sınırlı bir çerçevede bu eserlerden istifade ediliyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın talimatı ve çalışmaları ışığında Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ndeki 4 binden fazla eserin tamamı tarandı ve dijitale aktarıldı. Bu zengin ve son derece önemli koleksiyonu, TÜYEK'in web sitesinde araştırmacıların istifadesine açmış olacağız."

İstanbul Arkeoloji Müzelerinin ve Fuat Sezgin'in koleksiyonu da erişime açılacak

Yılmaz, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nin yazma eser koleksiyonunda el yazması Mushafların da önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek, "Bunun yanında İbnü'l Arabi başta olmak üzere İslam tarihine, İslam inancının farklı disiplinlerine, tasavvufa, tarihe, edebiyata, sanata varıncaya kadar farklı alanlarda çok zengin bir koleksiyon. Zaten koleksiyonda Şam Evrakı Koleksiyonu da var. Bu da ayrı bir özelliğe sahip." değerlendirmesini yaptı.

Yakın zamanda İstanbul Arkeoloji Müzelerinin yazma eser koleksiyonu ile hayatını İslam bilimi ve teknoloji tarihini araştırmaya ve tanıtmaya adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in yazma eserler koleksiyonunun da dijital erişime açılacağını vurgulayan Yılmaz, bu koleksiyonların katalog çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundaki yazma eserler yarın erişime açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duyunca şaşıracaksınız İşte Galatasaray’ın yeni golcüsü Duyunca şaşıracaksınız! İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü
Yunanistan’da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı Yunanistan'da Strep-A bakterisi nedeniyle okullar kapatıldı
Anadolu lezzeti Avrupa’ya damga vurdu Özel korumaya alındı Anadolu lezzeti Avrupa’ya damga vurdu! Özel korumaya alındı
Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı Türkiye havacılıkta en yakın rakibini solladı
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak
Teksas, 18 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor Teksas, 18 yaş altına sosyal medyayı yasaklamaya hazırlanıyor
İmamoğlu’nun koruma müdüründen kameraların sökülmesine ’’mahremiyet’’ savunması İmamoğlu'nun koruma müdüründen kameraların sökülmesine ''mahremiyet'' savunması
Altay Bayındır’ın pozisyonu İngiltere’de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi’ni kaçırdık Altay Bayındır'ın pozisyonu İngiltere'de olay oldu: Bu hatayla Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdık
Polis atamasında yeni dönem Bakan Yerlikaya detayları anlattı Polis atamasında yeni dönem! Bakan Yerlikaya detayları anlattı
Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor Her an imzalar atılabilir Selçuk İnan Süper Lig ekibiyle görüşüyor! Her an imzalar atılabilir
Eşinden yediği tokada “Şaka“ diyen Macron’u zora sokacak bir görüntü daha Eşinden yediği tokada "Şaka" diyen Macron'u zora sokacak bir görüntü daha!

12:37
PKK ne zaman silah bırakacak Efkan Ala’dan açıklama var
PKK ne zaman silah bırakacak? Efkan Ala'dan açıklama var
12:23
5 milyon kişiye tapu verilecek İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
11:29
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi Bahçeli kapıda karşıladı
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı
10:34
Papara operasyonunda yeni detaylar 5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
10:23
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
17:58
Arsenal’in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Arsenal'in eski yıldızı Rosicky kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
17:32
2. Lig’de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar
2. Lig'de sattıkları 27 bin kombineyle Süper Lig takımlarını bile solladılar
17:16
3 çocuğunun annesini ’yeni koltuk takımı’ tartışmasında öldürdü
3 çocuğunun annesini 'yeni koltuk takımı' tartışmasında öldürdü
17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
17:13
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
Kahramanmaraş İstiklal Spor şampiyon olur olmaz kupayı depremde kaybettiği arkadaşlarına götürdü
17:05
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 13:09:07. #7.13#
SON DAKİKA: Türk ve İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundaki yazma eserler yarın erişime açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.