Türkiye ve Mısır\'dan ses getirecek tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Mısır Özel Kuvvetler Komutanlıklarının katılımıyla ortak eğitim gerçekleştirildiğini bildirdi.

7 AYRI EĞİTİM İCRA EDİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı: "21-29 Nisan'da Ankara'da, Türk ve Mısır Özel Kuvvetler Komutanlıklarının katılımıyla eğitimler icra edildi. İcra edilen eğitimler şu şekilde, Meskun Mahallerde Muharebe Eğitimi, Keskin Nişancı Eğitimi, Sıhhiye Eğitimi, Serbest Paraşüt Eğitimi, Helikopter Eğitimi, Hava Hücum Harekatı, Halatla Çabuk İniş ve Sıhhi Tahliye, Özel Keşif Harekatı Eğitimi, Direkt Görev Harekatı Eğitimi."

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKİCİ

Paylaşımda, eğitimlere ait görüntüler de yer aldı. Görüntülerde, icra edilen eğitimlerden dikkat çeken anlar yer aldı.