Türk ve Tunuslu İş İnsanları İstanbul\'da Buluştu

Türk ve Tunuslu iş insanları, ortak yatırım ve üretim amacıyla İstanbul'da buluştu.

Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) ve "Tunus Türk Ticaret ve Sanayi Odası (CCITT)" işbirliğinde İstanbul'da bugün başlayan Türk ve Tunuslu iş insanları programı yarın da devam edecek.

Türkiye ve Tunus'tan yaklaşık 100 iş insanının bir araya geldiği buluşmada, yazılımdan inşaata, sağlıktan gıdaya ve lojistikten tekstil sektörüne kadar çeşitli alanlarda işbirlikleri ele alınıyor.

İstanbul Eyüpsultan ilçesindeki Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçekleşen Türk ve Tunuslu iş insanları buluşmasına, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ahmet ben Sghaier ve Tunus'un İstanbul Başkonsolosluğu Maslahatgüzar Saber Brakchi'nin yanı sıra her iki ülkeden çok sayıda işadamı katıldı.

"Tunus'a satılan malların çoğu ham maddesidir"

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Demircan, toplantıda yaptığı konuşmada, bugün yaklaşık 1,4 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasılası olan Türkiye'nin, 600 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ve 300 milyar dolar ihracata sahip olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin büyümeye devam eden bir ülke olduğuna dikkati çeken Demircan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ürettiği fazla ürünü mutlaka satması lazım. Türkiye satarken de hedefte iki tür ülke var. Birincisi üretimi de birlikte yapacağı ülkedir. Ham maddeyi bu ülkeye ihraç ederek üretimi birlikte yapıyor ve üçünü ülkelere beraber ihracat yapıyor. Türkiye'nin küresel bir aktör olma hedefi varsa ki vardır; o zaman üretimini ham madde ve montajla birlikte ikinci ülkelere götürmesi şart. Aksi takdirde malını satmak istediğin ülkelerin gümrükleri ve oradaki rekabet gücü, elindeki fırsatları engelleyebilir."

Türkiye ile Tunus arasındaki ticaret hacminin bu yıl 2 milyar dolara yaklaşacağını hatırlatan Demircan, "Tunus'a satılan malların çoğu ham maddesidir. Tunus, Türkiye'den satın aldığı ürünlerin yüzde 70'ini sanayisinde ve ihracatında kullanıyor. Türk iş insanları ise Tunus'u tanımıyor.

"Türkiye ile Tunus arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 1,7 milyar dolara ulaştı"

Tunus'un Ankara Büyükelçisi Ben Sghaier de Tunus ile Türkiye arasındaki tarihi bağların ve güçlü ilişkilerin altını çizerek, iki ülkeden iş insanlarını bir araya getiren bu programlarla ilişkilerin daha da güçleneceğine inandığını belirtti.

Tunus asıllı ünlü komutan Hannibal'ın (Anibal) mezarının Gabze'de olduğunu dile getiren Ben Sghaier, aynı şekilde eskiden Tunus'a gelen çok sayıda Türk asıllı vatandaşların olduğunu ifade etti.

Tarihi bağlara sahip Türkiye ve Tunus arasındaki ticari işbirlikleri ve yatırımların bu tür etkinliklerle daha da ileriye taşınacağını vurgulayan Ben Sghaier, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Tunus arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 1,7 milyar dolara ulaştı. 2026 yılında ise yılbaşından bu yana iki ülke arasındaki ticaret hacmi bir milyar doları aşmış durumda. İkili ilişkileri ekonomi ve ticarette de artırmamız gerekiyor."

"Türkiye bölgenin en güçlü ekonomilerinden biri"

GİV Genel Başkanı Ali Bakaner, programdaki konuşmasında, Türkiye ve Tunus arasındaki tarihi bağların altını çizerek, "Bugün burada, bir işbirliği protokolünü imzalamaktan çok iki dost ve kardeş ülke arasındaki değerlere yeni bir sayfa açıyoruz." dedi.

Bu asırda artık yalnızca sermayenin değil, bilginin yanı sıra girişimcilik ve yüksek teknolojinin ve işbirliklerinin katma değer ürettiğini dile getiren Bakaner, dolayıyla ülkelerin kalkınmasının güçlü ortaklıklar, yeni fikirler ve girişimcilikle mümkün olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin güçlü sanayisi ve altyapısıyla bölgenin en güçlü ekonomilerinden biri olduğuna dikkati çeken Bakaner, Türkiye'nin hem eğitimli ve nitelikli insan kaynağı hem de Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirine bağlayan stratejik konumuyla büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

Bakaner, "Türkiye ve Tunus'un sahip oldukları potansiyellerin bir araya gelmesiyle sadece ticaret hacmi artısı değil, yeni yatırımların yanı sıra ortak üretim tesisleri ve teknolojik ortaklıklar ortaya çıkacaktır." dedi.

Bahariye Mevlevihanesi'ndeki programın sonunda GİV ve CCITT arasında bir mutabakat zaptı imzalandı.

CCITT Başkanı Selçuk Yılmaz ve GİV Genel Başkanı Bakaner tarafından imzalanan mutabakat zaptı, Türkiye ile Tunus arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmeyi ve pekiştirmeyi hedefliyor.