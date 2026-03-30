Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar

Somali ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden aldığı eğitim ve modern ekipman desteğiyle terör örgütü Eş-Şebab’a karşı kritik bir zafer kazandı.

TSK'DAN EĞİTİM GÖRÜP, KENTLERİNİ TERÖRİSTLERDEN ALDILAR

Stratejik öneme sahip Baydhabo kentini hedef alan operasyonda, terör unsurları etkisiz hale getirilerek şehrin kontrolü tamamen sağlandı.

Operasyon sırasında Somali birliklerinin Türk yapımı zırhlı araçları etkin bir şekilde kullandığı görüldü. Türk subayları tarafından eğitilen seçkin birliklerin sahadaki başarısı, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin terörle mücadeledeki gücünü bir kez daha ortaya koydu.