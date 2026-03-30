Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar
Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar

30.03.2026 17:49
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğittiği Somali ordusu, Eş-Şebab terör örgütünün işgal ettiği stratejik Baydhabo kentini kurtardı. Somali ordusunun operasyonda Türk yapımı zırhlı araçlar kullandığı görüldü

Somali ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden aldığı eğitim ve modern ekipman desteğiyle terör örgütü Eş-Şebab’a karşı kritik bir zafer kazandı.

TSK'DAN EĞİTİM GÖRÜP, KENTLERİNİ TERÖRİSTLERDEN ALDILAR

Stratejik öneme sahip Baydhabo kentini hedef alan operasyonda, terör unsurları etkisiz hale getirilerek şehrin kontrolü tamamen sağlandı.

Operasyon sırasında Somali birliklerinin Türk yapımı zırhlı araçları etkin bir şekilde kullandığı görüldü. Türk subayları tarafından eğitilen seçkin birliklerin sahadaki başarısı, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin terörle mücadeledeki gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Duyuyormusunuz troller 44 4 Yanıtla
    Celal Esen Celal Esen:
    Aracın motoru nerden makarnacı 9 51
    Atalay k Atalay k:
    Motor sensin :)) 43 2
    serkan ipek serkan ipek:
    celal esen SIZ HEYKELDEN KONUSUN BU ISLER SIZE GORE DEGIL 22 4
    Hasbey Hasbey:
    By Celal İsrail motoru. 12 2
Beşiktaş’tan 70 milyon Euro’luk transfer harekatı Beşiktaş'tan 70 milyon Euro'luk transfer harekatı
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
Brezilya’nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi
Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti Yeni paraşütünü test ederken hayatını kaybetti
Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı

18:57
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı
18:38
Kapalıçarşı’dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
18:05
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
17:52
CHP’den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
CHP'den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
Türk yapımı zırhlı araçlarla, kenti teröristlerden kurtardılar
