Türk Yatırımcılar BAE’de Fırsatlar Arıyor

Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 2031, 2040 ve 2071 vizyon projelerinin Türk yatırımcılar için yeni işbirliği kapıları açtığını belirterek, "BAE'nin 5 saatlik uçuş mesafesinde 35 trilyon dolarlık bir ekonomiye erişim potansiyeli, Türk şirketlerinin Orta Doğu, Asya ve Afrika pazarlarına açılmasını sağlıyor." dedi.

Kutluk, AA muhabirine, BAE'nin Türkiye için önemli ticaret ortağı olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2023'te 17,7 milyar doları bulduğunu söyledi.

Türkiye'den BAE'ye yapılan ihracatta öne çıkan kalemler arasında gümüş, motorlu taşıtlar, yumurta ve tavuk ürünleri, motorlu taşıt aksam ve parçaları, halı ile tekstilin yer aldığı bilgisini veren Kutluk, ülkeye en çok ihraç edilen ürünlerden Türk yumurtalarının lezzet ve kalitesinin, diğer gıda ürünleri için de referans olduğunu bildirdi.

Özellikle yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların iki ülke arasındaki ticaret potansiyelini artırdığına işaret eden Kutluk, ilaç, sağlık turizmi ve hastane altyapı yatırımlarına yönelik talepte de yoğunluk olduğunu dile getirdi.

Kutluk, "BAE'nin 5 saatlik uçuş mesafesinde 35 trilyon dolarlık ekonomiye erişimi, Türk şirketlerinin Orta Doğu, Asya ve Afrika pazarlarına açılmasını sağlıyor. Enerji, altyapı, teknoloji, gayrimenkul ve turizm sektörleri, Türk iş insanları için önemli fırsatlar sunuyor." diye konuştu.

Türkiye'den BAE'ye iş yapmaya giden firmaların, bölgedeki iş kültürü ve çevresini doğru anlamaları gerektiğini ifade eden Kutluk, şunları kaydetti:

"BAE'nin 'We the UAE 2031' vizyonu ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasını (GSYH) 2031'de 3 trilyon dirheme (816,8 milyar dolar), dış ticaretini de 4 trilyon dirheme (1,1 trilyon dolar) ulaştırmayı hedefliyor. 'The UAE Centennial 2071' planı ise eğitimde mükemmellik, çeşitlenmiş bilgi ekonomisi ve mutlu bir toplum oluşturmayı amaçlayan uzun vadeli vizyon sunuyor. 'Dubai Ekonomi Ajandası D33' projesi de Dubai'nin yatırım, yaşam ve çalışma için dünyadaki ilk üç şehirden biri olmasını hedefliyor."

"Türk yatırımcılar fuarlarla 35 trilyon dolarlık pazara ulaşabilecek"

Dubai'nin 2040 Kentsel Ana Planı'nın ise kentsel alanlarının iyileştirilmesi, kaynak kullanımının artırılması ve sürdürülebilir bir yaşamın sağlanması amacıyla önemli projeleri kapsadığını vurgulayan Kutluk, bu projeler arasında 390 milyon dirheme (106,2 milyon dolar) mal olması planlanan çeşitli girişim projeleri, 355 milyon dirhem (96,7 milyon dolar) bütçeli plaj yapımı ve 65 milyar dirhem (17,7 milyar dolar) bütçeli konut inşasının yer aldığını aktardı.

Kutluk, bu kapsamda, Türk şirketlerinden oluşan konsorsiyumun 5,6 milyar dolarlık Dubai Metro Mavi Hat ihalesini kazanmasının Türk inşaat sektörü için önemli bir başarı olarak kayda geçtiğini belirtti.

BAE'nin düzenlediği Big 5 Global, Gulf Food, Arab Health ve Arabian Travel Market gibi fuarların da Türk şirket ve yatırımcılarının 35 trilyon dolarlık bir pazara ulaşması için önemli birer platform olarak öne çıktığına dikkati çeken Kutluk, şöyle devam etti:

"Bu fuarlara katılım, firmaların yeni işbirlikleri kurmasına ve pazarlarını genişletmesine olanak sağlıyor. BAE ve Dubai, bölgesel kalkınma planları ve gelecek vizyonlarıyla Türk şirketleri ve iş insanları için önemli fırsatlar sunuyor. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi, Türkiye'nin büyümesine ve ihracatına olumlu katkı sağlayacak potansiyel taşıyor. İş insanlarının bu fırsatları değerlendirirken bölgedeki iş kültürünü, yasal düzenlemeleri ve uzun vadeli vizyonları dikkate almaları büyük önem arz ediyor."