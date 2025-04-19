Türk Yıldızları İskenderun'da Gösteri Uçuşu Yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gösteri uçuşu yaptı.
Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'nı, yaptığı gösteri uçuşu sırasında İskenderun Sahili şeridine gelen vatandaşlar ilgiyle izledi.
İskenderun semalarında 30 dakika süren uçuşu, vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.
Türk Yıldızları, gösteri uçuşunda yaptığı akrobatik hareketlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı da gösteri uçuşunu izleyenler arasında yer aldı.
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