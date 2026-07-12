Türk Yıldızları'ndan Nefes Kesen Gösteri - Son Dakika
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Türk Yıldızları'ndan Nefes Kesen Gösteri

Türk Yıldızları\'ndan Nefes Kesen Gösteri
12.07.2026 19:26
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Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi, Arhavi'de gerçekleştirdiği gösteriyle izleyenleri büyüledi.

Fatih TÜYSÜZ-Abdullah UZUN/ARHAVİ (Artvin), - TÜRK Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları'nın, Artvin'in Arhavi ilçesinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşu nefes kesti.

Artvin'in Arhavi ilçesinde Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı. Uçuş öncesinde vatandaşlar, park ve çevresine akın etti. Araçlarıyla bölgeye giden vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, etkinlik alanında yoğun bir kalabalık toplandı. Rize-Artvin Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları; sergiledikleri akrobatik manevralar, kol uçuşu ve dumanlı figürlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle çocuklar ve gençlerin heyecanı dikkat çekerken, birçok kişi cep telefonu kameralarıyla bu anları kaydetti. Yaklaşık 30 dakika süren gösteri büyük bir ilgiyle izlendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Yıldızları'ndan Nefes Kesen Gösteri - Son Dakika

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